大棋盤︱「梁營」輿論陣地《港人講地》傳遣散 社長稱內部架構重整

近年本港政經環境轉變，加上「水源」捉襟見肘，不少具建制背景的智庫已淡出公眾視線，或索性結束營運，部分網絡媒體亦不例外。有傳與前特首梁振英（CY）關係密切、曾被視為「梁營」輿論陣地的網上媒體《港人講地》，近日向員工發遣散通知。

2013年成立 刊登「梁營」論政文章

《港人講地》是香港齊心基金會轄下《圈傳媒》其中一個網媒，基金會於2012年7月成立，即梁振英上任特首之初，由多名「梁粉」如張震遠、鄧爾邦牽頭，目標之一是發展新媒體輿論平台及善用社交媒體，為港發聲。旗下最為人熟悉媒體便是2013年創立的《港人講地》，經常報道CY出席活動，亦頻頻刊登「梁營」撰寫的論政文章；CY任特首年代，更時有「獨家」消息或照片。

不過隨著梁振英於2017年卸任特首，他把工作重心放在全國政協副主席職務，近年更大搞民間外交，成立非政府慈善機構「共享基金會」，為「一帶一路」國家提供醫療人道援助，例如老撾、柬埔寨等地人民，完成數萬宗免費復明手術。

梁振英近年專注「共享基金會」

近年梁振英主力跑內地、推動「共享基金會」工作，後者明顯獲更多資源發展，去年更獲特區政府以私人協約方式，批出半山醫院道作為基金會的新全球總部。反觀《港人講地》人手持續減少，高峰有近40名員工，據聞目前只餘10多人。

「齊心基金」董事會2024年9月換帥，由金城營造集團副主席王紹基接任，其父是已故的前全國政協委員王國強，與CY份屬友好。他上任後主力推動青年宣傳教育工作，據聞花了不少「彈藥」，但成效不似預期。去年立法會換屆選舉，身兼中總常務會董的王紹基參選商界（第二）功能界別選舉，最終以過百票之差不敵姚祖輝。

有員工收遣散通知 工作至4月底

多名知情人士透露，《港人講地》已提前兩個月通知員工將結業，預料營運至4月24日，有職員已開始尋找新工作，網站近日仍有限度更新。圈傳媒總社長張瑞蓮接受查詢時表示，機構正進行內部架構重整，媒體版塊逐步改革，配合未來發展需要，重整人手安排，有部分組別影響可能相對較大，所牽涉的人事變動，管理層會依法做好安排；有部分組別影響可能會相對較大。

總社長張瑞蓮：媒體版塊改革 相信品牌「一直存在」

至於《港人講地》是否繼續存在，張瑞蓮說，《港人講地》在多個社交平台粉絲量總共逾200萬，相信繼續得到觀眾支持，這些品牌、平台與內容都會一直存在下去。

有熟悉情況人士說，結束營運乃「自然發生的事」，因近年社會環境改變，發展需求已有不同；至於是資源問題抑或其他原因，該人稱毋須猜測太多。

今年是國家「十五五規劃」開局之年，本欄早前提及，梁振英1月曾應立法會議員邀請分享其看法，惟事前一日以身體不適為由取消，但「開班」一事已引起政界浮想聯翩。有建制中人說，不論是智庫或網媒營運，很視乎「金主」的興趣及平台影響力，加上近年政治環境劇變，昔日「撘台」助選、引導輿論，或與反對派鬥爭的作用已大為減退，這也是建制陣營共同面對的問題。

