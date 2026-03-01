Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會｜范駿華提6項建議 倡設專項研發基金 將香港打造為國際研發與傳播窗口

政情
更新時間：15:14 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:14 2026-03-01 HKT

全國兩會（十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議），將分別在3月5日和3月4日於北京開幕，審議第15個「五年規劃」（簡稱十五五）。選委界立法會議員范駿華表示，將於兩會上就兩個提案提出共6項建議。

倡在港設國際研發推廣分中心  設專項研發基金推動產學研合作

就善用科技與多元手法強化青少年愛國主義教育，豐富國家文化軟實力的提案。范駿華提出三項建議，包括：由多部門聯合設立統籌機構，在香港設立國際研發推廣分中心，整合內地與香港資源，確保教育內容準確系統；針對不同年齡段青少年打造沉浸式、啓智性科技文創與遊戲產品，建立評審機制，以寓教於樂方式增強國家認同；以及設立專項研發基金，推動產學研合作，培養複合型人才，將香港打造為國際研發與傳播窗口，實現教育、產業、傳播協同升級。

至於有關深化中醫藥特色文化旅遊、教育及國際交流的提案。是他與跨界别關注中醫藥聯席會議協調和討論完成，提案主張通過文化傳播、人才培育、產業發展協同推進，讓中醫藥成為全球共享的公共文化產品與健康財富，助力構建人類命運共同體。

范駿華同樣提出三項建議：包括：以文化為核心，布局海外文化展示載體，推動中醫藥與文旅深度融合；搭建多維國際交流平台，設立專項基金，運用數碼技術擴大全球傳播；及發揮香港優勢，設立國際中心與交流實習基地，強化與內地權威機構合作，打造中醫藥國際化樞紐。
 

