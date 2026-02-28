Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會前瞻｜教聯會黃錦良提多項建議 倡促進大灣區數字教育融合

政情
更新時間：15:38 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:38 2026-02-28 HKT

全國兩會下周北京召開，適逢國家「十五五規劃」開局之年，港區人大代表、立法會議員、教聯會主席黃錦良今日（28日）提出多項建議，包括促進大灣區數字教育融合、推動「北都大學城」吸引內地頂尖大學落戶。教聯會期望能對接國家「十五五」規劃，推動香港更好融入國家發展大局。

黃錦良：倡設數字教育示範學校聯盟  打造數字教育示範區

黃錦良建議促進大灣區數字教育融合，期望成立數字教育示範學校聯盟，並在國家支持下打造數字教育示範區；亦建議推動北都大學城的建設，爭取國家支持，吸引內地「雙一流」大學落戶，以匯聚國際人才及培育本地精英。他強調教育、科技、人才是香港未來的核心競爭力，亦是經濟轉型的關鍵。希望能夠結合香港本身的優勢和發展需求，對接「十五五規劃」，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

冀教育局多聆聽業界意見 發展適合香港教育模型

黃錦良亦讚揚施政報告重視人工智能（AI）發展，樂見政府為優質教育基金預留20億元，反映當局推動數字教育的決心。他期望教育局能多聆聽業界意見，發展出適合香港使用的教育模型。

劉智鵬：預算案推創新科技 學界應抓緊創科機遇

教聯會會長、選委界議員劉智鵬提到，今年為國家「十五五規劃」的開局之年，香港肩負着與國家規劃對接的重大任務。他續指，香港的財政預算案已不能再如以往般僅在內部規劃，必須放眼國家發展大局。

對於新一份財政預算案，劉智鵬認為，雖然當局未接納高等教育界撤回撥款削減的期望，但投放數百億元發展創新科技，大部分資金最終仍可回流至高校界及科研界，學界應思考如何利用資源，實踐「產學研」融合。

鄧飛：削減學校經費 影響小型辦學團體

教聯會副會長、教育界議員鄧飛則指出，政府削減經費主要影響學校一般營運開支，對資源較緊張的小型辦學團體挑戰尤其嚴峻，建議當局考慮讓學校更靈活地運用各項津貼。

另外，黃錦良形容2025年是教聯會豐收的一年，適逢教聯會創會50周年，並有四位成員破天荒當選立法會議員。展望2026年，黃錦良認為教聯會的承擔及擔子將會更重。他表示，四位立法會議員會齊心協力，在議會中發揮作用，配合國家建設「教育強國」及中國式現代化的目標，推動香港教育向前優質發展。

記者、攝影：李健威

