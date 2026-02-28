選委界范駿華聯觀塘區議員鄧咏駿藍田設地區辦事處 結合棒球推廣社區體育

選委界立法會議員范駿華繼2月於柴灣及灣仔區開設3個地區辦事處後，今（28日）與觀塘區議員鄧咏駿於藍田麗港中心開設第4個地區辦事處，為九龍東街坊市民服務。身兼中國香港棒球總會永遠名譽會長的范駿華期望，聯合地區辦事處不僅是服務街坊，聽取民意的聚腳點，同時亦借助就近晒草灣棒球場的便利，積極推廣社區體育發展，促進市民身心健康，並透過不同的地區及康體活動增強社區凝聚力，助力香港更好發展。

開設地區辦事處 加強與民聯繫

立法會是社情民意「匯集地」，而作為民意代表，議員需要有廣泛渠道接觸市民，並積極深入社區，往群眾中去，以充分發揮市民與政府之間的橋樑角色。自上任以來，范駿華便積極與地區伙伴、議員同事探討開辦地區辦事處的安排，並在各方眾志成城下，開設多個地區辦事處，加強與民聯繫，服務市民。

范駿華與灣仔區議員李碧儀設立聯合地區辦事處。

范駿華4個地區辦事處詳情

范駿華議員、鄧咏駿議員聯合地區辦事處

地址：九龍茶果嶺道95號麗港中心商場G樓36號舖

電話 : 3101 2142

范駿華、邱達根立法會議員聯合地區辦事處

地址：柴灣青年廣場9樓902室

電話 : 6211 9830

范駿華議員、李碧儀議員聯合地區辦事處

地址：灣仔譚臣道8號威利商業大廈13樓A室

電話 : 2865 3300

范駿華議員地區辦事處（主要用作服務和聯絡業界）

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈27樓2-3室

電話 : 2186 8239

相關新聞：

立法會議員范駿華、邱達根聯合地區辦事處開幕 冀為更多有需要市民提供適切支援

議政隨想︱范駿華：《議員新角色‧新征程》