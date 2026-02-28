Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

選委界范駿華聯觀塘區議員鄧咏駿藍田設地區辦事處 結合棒球推廣社區體育

政情
更新時間：14:23 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:23 2026-02-28 HKT

選委界立法會議員范駿華繼2月於柴灣及灣仔區開設3個地區辦事處後，今（28日）與觀塘區議員鄧咏駿於藍田麗港中心開設第4個地區辦事處，為九龍東街坊市民服務。身兼中國香港棒球總會永遠名譽會長的范駿華期望，聯合地區辦事處不僅是服務街坊，聽取民意的聚腳點，同時亦借助就近晒草灣棒球場的便利，積極推廣社區體育發展，促進市民身心健康，並透過不同的地區及康體活動增強社區凝聚力，助力香港更好發展。

開設地區辦事處 加強與民聯繫

立法會是社情民意「匯集地」，而作為民意代表，議員需要有廣泛渠道接觸市民，並積極深入社區，往群眾中去，以充分發揮市民與政府之間的橋樑角色。自上任以來，范駿華便積極與地區伙伴、議員同事探討開辦地區辦事處的安排，並在各方眾志成城下，開設多個地區辦事處，加強與民聯繫，服務市民。

范駿華與灣仔區議員李碧儀設立聯合地區辦事處。
范駿華與灣仔區議員李碧儀設立聯合地區辦事處。

范駿華4個地區辦事處詳情

范駿華議員、鄧咏駿議員聯合地區辦事處
地址：九龍茶果嶺道95號麗港中心商場G樓36號舖
電話 : 3101 2142

范駿華、邱達根立法會議員聯合地區辦事處
地址：柴灣青年廣場9樓902室
電話 : 6211 9830

范駿華議員、李碧儀議員聯合地區辦事處
地址：灣仔譚臣道8號威利商業大廈13樓A室
電話 : 2865 3300

范駿華議員地區辦事處（主要用作服務和聯絡業界）
地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈27樓2-3室
電話 : 2186 8239

相關新聞：

立法會議員范駿華、邱達根聯合地區辦事處開幕 冀為更多有需要市民提供適切支援

議政隨想︱范駿華：《議員新角色‧新征程》

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
11小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
45分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前