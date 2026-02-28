預算案2026｜鼓勵生育措施不足？陳茂波：需通盤考慮 育兩子女家庭年省稅萬元

新一份《財政預算案》建議，調高基本免稅額子女免稅額等，「派糖」規模為去年兩倍。對於有聲音認為鼓勵生育措施力度不足，陳茂波今（28日）在電視節目回應指需從整體作考慮。他以一個育有兩名子女、不與父母同住的小康之家為例，指調整免稅額後，一年可節省約1萬元稅款。被問及為何不採用累進子女免稅額時，陳茂波表示，調整免稅額的措施已沿用一、二十年，涵蓋子女整個成長過程，故「呢一步先行咗先」，政府未來會每年審視財政及各方面狀況，再評估成效如何。

外圍環境多變 謹慎處理「派糖」力度

至於未來數個年度經營帳目均有盈餘，會否令「派糖」力度有望加碼，陳茂波稱外圍環境複雜多變，波動性較大，要謹慎處理，同時大力發展經濟，隨香港經濟向前發展、經濟規模較強大、產業發展較多元化時，整個財政韌性就會更大。

外匯基金撥出1500億後 總額仍有41,000億

《預算案》提到，轉撥1,500億外匯基金用以支持北都等基建項目。陳茂波強調，此舉與多年前動用外匯基金應對金融危機、接手財困銀行的性質完全不同，今次是將金融投資轉化為實業投資，並有信心外匯基金規模足以維持香港金融穩定。

對於有市民關注此舉是否意味本港正面臨艱難時刻，陳茂波解釋，今次轉撥屬投資未來，為未來賺更多錢，外匯基金去年錄得3,000億投資收益，即使撥出1,500億後，基金規模仍增加1,000億，總額高達41,000億，足以抵禦一些衝擊。被問及是否考慮過出售資產，他回應指當局研究過不同方法，認為現時從外匯基金撥款的做法最合適，也最簡單。

陳茂波料3-4年明顯可見北都企業收益

綜合賬目計及發債及基金轉撥後，2026/27至2030/31財政年度將可恢復收支平衡，惟若不計入相關因素，同期赤字將介乎380億至1,000億元。就政府何時能在不計發債的情況下恢復盈餘，陳茂波表示，當北都完成土地平整後，企業落戶約需一至兩年時間建設投產，其後就開始交稅，這個過程為投資未來，預期這些企業所帶來的稅收、經濟價值及就業機會，將在未來3至4年變得明顯。

為吸引企業落戶北都，預算案提出制定優惠政策包框架，考慮因素包括企業的行業對本港經濟貢獻及創造就業機會等。政策工具涵蓋批地安排，提供半稅或5%優惠稅率。陳茂波稱，稅務優惠的期限可商討，期間政府會評估企業是否兌現初始承諾及實現情況。他又提到，當局期望透過有關發展，加快引入新型建造業及生命健康科技等，若遇上合適項目，政府亦會考慮以參股形式引導資源，配合香港未來發展方向。

商業地供過於求 多元方式消化現有供應

《預算案》亦提出，下個財政年度推出9幅住宅用地，連同鐵路物業發展、市建局項目及私人發展項目，預計全年可興建約2.2萬多個單位。陳茂波表示，該數字已超出《長遠房屋策略》每年興建13,500個私人單位的目標，並指現時本港土地供應充足，市民無需擔心土地供應不足導致樓價飆升的問題。同時政府需要觀察市場，審慎決定推出的土地數量，政府希望住宅樓市平穩健康發展，採取審慎推地策略。

對於來年繼續不推商業用地，陳茂波解釋，生意及上班模式改變，環球面對商用物業供過於求的情況。他透露，政府會透過多種方式消化現有供應，當中包括港投公司與資本合作，引導資金投向優質商業物業。問及此舉是否為了「托市」，陳茂波表示，一方面讓市場清晰商業房地產市場未來走向；另一方面，是將辦公室資源與企業資源對接好。過去幾個月有很多外國基金合組銀團，需留意這些物業。

