Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公務員薪酬調整︱楊何蓓茵 : 稍後邀職方提出加薪要求 冀6月交行會決定

政情
更新時間：22:03 2026-02-27 HKT
發佈時間：22:03 2026-02-27 HKT

公務員於過去6個財政年度三度凍薪，今年財政狀況好轉，政圈不傾向再次凍薪。新一份《財政預算案》列明政府將按既定機制調查公務員薪酬趨勢，並由行政長官會同行政會議在充分考慮6大因素後決定。公務員事務局局長楊何蓓茵今日( 27日 )表示，薪酬趨勢調查委員會昨日( 26日 )已發出問卷給符合條件的私營公司及非政府機構，政府內部也會就經濟狀況、物價指數等因素搜集數據，稍後會邀請職方提出對年度薪酬調整的要求，期望在6月可以匯集6個因素的資料後，供行政會議考慮和作出決定。

楊何蓓茵出席紀律部隊評議會36周年會慶酒會時致辭，表示預算案提及政府會透過繼續推進資源效率優化計劃，在未來兩個財政年度控制經營開支及公務員編制，她深信憑著紀律部隊一貫的專業精神和使命感，會繼續以盡忠竭誠、敢於改革及創新的精神，為市民提供優質的服務。

楊何蓓茵表示，薪酬趨勢調查委員會昨日已發出問卷給符合條件的私營公司及非政府機構，稍後會邀請職方提出對年度薪酬調整的要求，期望在6月可匯集資料供行政會議作決定。資料圖片
楊何蓓茵表示，薪酬趨勢調查委員會昨日已發出問卷給符合條件的私營公司及非政府機構，稍後會邀請職方提出對年度薪酬調整的要求，期望在6月可匯集資料供行政會議作決定。資料圖片

楊何蓓茵亦提到，國務院新聞辦公室本月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，闡明香港維護國家安全的鬥爭從未停止，當前世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測，必須時刻警惕，全方位做好香港維護國家安全的工作，全體公務員都有維護國家安全的責任，紀律部隊的責任尤其重大和突出。

楊何蓓茵表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府必定做好香港的五年規劃，以對接國家的「十五五」規劃，讓香港更好地融入及服務國家發展大局，將國家的機遇轉化為香港的具體發展成果。公務員事務局會為未來五年的公務員事務發展作出規劃，成為香港五年規劃的一部分。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
9小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
6小時前
長者2元乘車優惠4月起將改為「兩蚊兩折」。
2元乘車優惠｜「兩蚊兩折」4月實施 已完成八達通閘機調整 勞福局：踏入最後一公里
社會
5小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
9小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
7小時前
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
影視圈
6小時前
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
01:32
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
突發
1小時前
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
即時國際
5小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
6小時前