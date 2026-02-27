公務員薪酬調整︱楊何蓓茵 : 稍後邀職方提出加薪要求 冀6月交行會決定

公務員於過去6個財政年度三度凍薪，今年財政狀況好轉，政圈不傾向再次凍薪。新一份《財政預算案》列明政府將按既定機制調查公務員薪酬趨勢，並由行政長官會同行政會議在充分考慮6大因素後決定。公務員事務局局長楊何蓓茵今日( 27日 )表示，薪酬趨勢調查委員會昨日( 26日 )已發出問卷給符合條件的私營公司及非政府機構，政府內部也會就經濟狀況、物價指數等因素搜集數據，稍後會邀請職方提出對年度薪酬調整的要求，期望在6月可以匯集6個因素的資料後，供行政會議考慮和作出決定。

楊何蓓茵出席紀律部隊評議會36周年會慶酒會時致辭，表示預算案提及政府會透過繼續推進資源效率優化計劃，在未來兩個財政年度控制經營開支及公務員編制，她深信憑著紀律部隊一貫的專業精神和使命感，會繼續以盡忠竭誠、敢於改革及創新的精神，為市民提供優質的服務。

楊何蓓茵亦提到，國務院新聞辦公室本月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，闡明香港維護國家安全的鬥爭從未停止，當前世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測，必須時刻警惕，全方位做好香港維護國家安全的工作，全體公務員都有維護國家安全的責任，紀律部隊的責任尤其重大和突出。

楊何蓓茵表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府必定做好香港的五年規劃，以對接國家的「十五五」規劃，讓香港更好地融入及服務國家發展大局，將國家的機遇轉化為香港的具體發展成果。公務員事務局會為未來五年的公務員事務發展作出規劃，成為香港五年規劃的一部分。