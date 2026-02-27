十五五規劃｜公務員事務局成立對接預備小組 楊何蓓茵 : 編制公務員範疇香港五年規劃

公務員事務局局長楊何蓓茵今日( 27日 )表示，國家「十五五」規劃即將出台，按照行政長官李家超指示，公務員事務局成立對接「十五五」規劃預備小組( 預備小組 )，由常任秘書長林雪麗擔任小組主席。在「十五五」規劃正式公布後，預備小組會轉為對接「十五五」規劃編制小組( 編制小組 )，編制公務員範疇的香港五年規劃，全速推進對接「十五五」規劃的工作。

預備小組已召開首次會議

楊何蓓茵於社交平台發文，指預備小組已召開首次會議，她亦有出席，分享今次積極做好編制「香港五年規劃」以對接「十五五」規劃的重要性。「十五五」規劃是國家未來五年發展的總體思路和宏偉藍圖，這在在都為香港的未來發展帶來無限機遇。政府也要做好香港的五年規劃，訂好未來五年的發展願景和目標，並設計好達成這些目標的舉措。

楊何蓓茵出席預備小組首次會議，分享積極做好對接「十五五」規劃的重要性。

公務員事務局常任秘書長林雪麗擔任預備小組主席。楊何蓓茵fb

她指出，公務員團隊作為特區政府治理體系的重要組成部分，在推進香港五年規劃以對接國家「十五五」規劃的工作上，必須積極主動，全力以赴，訂出公務員團隊發展的目標，讓整個政府有一支有能力和眼界抓緊機遇，扎實推動經濟高質量發展的團隊，讓香港深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。

預備小組及其後編制小組的工作任重道遠，楊何蓓茵期望公務員在這過程中解放思想，銳意創新，把「十五五」規劃帶來的重大機遇，轉化為切切實實的發展成果，惠及各行各業及廣大市民。