政府申389億基本工程撥款 議員關注水務工程撥款增94% 署方：水管改善及安裝智管網

政情
更新時間：12:47 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:47 2026-02-27 HKT

政府擬向立法會申請389.29億元基本工程儲備基金整體撥款，較上年度減少6.8%。立法會工務小組委員會今早（27日）召開會議討論，多名議員關注水務工程撥款大幅增加的情況。項目在不記名投票下，獲得在席大多數議員支持通過，並不建議財委會進一步討論項目。

水務署增撥7.1億元改善管網 去年爆水管已見減少

民建聯姚銘表示，水務工程撥款大幅增加94.1％至約32億元，是否涉及過去水管更換問題。水務署副署長陳志遠表示，撥款增加是由於項目的規模及數量龐大，以及進行中和建議的項目需要的現金流較為高，包括濾水廠、配水庫、抽水站，以及水管網絡的緊急和必要的改善工程，以保持水務設施的穩健性及運作效率，亦都包括優先為爆裂及滲裂風險較高的水管進行改善工程，以及安裝「智管網」，令水務署可全年24小時不間斷供應優質供水。

他承認撥款增加最多是管網改善工程，增加約7.1億元，是為了回應社會就水管爆裂及滲漏事故，增撥資源以更新水管，而去年水管爆裂事故的宗數，較2024年減少，署方更在管網中加濾網，以令瀝青剝落時不會進入內部供水系統。

內部喉管安裝新智能水錶以獲取更多數據

工聯會梁子穎同樣關心水務工程撥款，包括推出「智管網2.0」是「升級版」或第二階段項目，以及這個改善工程涉及的範圍是多少，如何可解決未來爆水管的情況。對於署方要成立管道機械人聯合實驗室，以及開發管道機械人的技術，他關注研究完成後，何時會正式使用這些機械人的設施。九龍中議員楊永杰表示，內地的喉管機械人發現成熟，署方為何不直接引入，而要重新去研究。

陳志遠表示，過去「智管網」主要監察各區滲漏的情況，並非實時數據，但署方發現若能提早知悉有輕微滲漏情況，可提早安排維修，減少爆喉的風險，「智管網2.0」會是一個升級版，將現有500個傳感器變為實時提供數據，同時會加多250個傳感器，以增加「智管網」的範圍。

他指，長遠會結合水利模型，在內部喉管中安裝新一代智能水錶，以獲取更多數據，令署方更掌握管網情況，檢視喉管是否有問題。他又稱，去年9月已與理工大學成立機械人聯合實驗室，正研究在一條已有水的水管，在不停用情況下放入導管檢視情況，坦言海外有這種科技，但價錢貴又不宜香港使用，希望未來實驗成果可協助署方更精准掌握水管情況。

記者：郭詠欣

