大棋盤｜取消電動車「一換一」惹反彈 不利國產車促銷？政界籲監察數據再檢視

《財政預算案》有不少新猷，但坊間最大爭議，莫過於正式宣佈取消電動私家車「一換一」稅務優惠。消息一出，隨即振興九龍灣夜經濟，大批買家湧至車行落訂，有車行更一晚售出逾350輛電動車，較平日多17倍。無論是電台「烽煙」抑或立法會，不少人批評取消「一換一」與推動電動車普及化背道而馳，更有港區人大代表關注，這是否與國策相符？

政府在《預算案》前夕更新《電動車普及化路線圖》，當中強調未來以興建快速充電樁、增加配套為主，已預示「一換一」政策即將終結。過去10年，電動私家車 首次登記稅寬減包括「一換一」計劃，累計總免稅額逾300億元，惟近年庫房見紅，政府前年已大幅下調「一換一」稅務優惠，今次更一刀切取消計劃，但財爺陳茂波稱財政收入非考慮重點，而是現時電動車選擇多、性能佳、具競爭力，是時候完結。

政府未有公開數字估算「一換一」終結後涉及的額外稅收，翻查財政總目，2026/27年度政府預計汽車首次登記稅收入為88.8億，比本年度多約40億元，數字沒區分燃油車與電動車。不過現時新登記車輛7成是電動車，預料大部分稅收皆來自電動車。

選委界議員何敬康昨問及，取消「一換一」後政府多收稅額、電動車銷量下降多少，陳茂波未有提供詳細數據，但承認預計未來一段時間電動車銷量會下跌。何敬康向筆者指，當局回應未能充分解答疑問，若要說服市民政策具合理性，應提供取消優惠後的可增加首次登記稅稅收，以及會否令燃油車登記數目回升，讓社會衡量利弊。

他又提到，澳門登記電動車毋須繳稅，聽聞部分人醞釀透過在澳門買電動車，再透過抽籤配額取得在香港的牌照，但他不鼓勵市民這樣做，因澳門車進入香港市區的配額是「准予續期」，隨時有機會改變；再者，澳門車必須由持有澳門駕駛執照的人駕駛，港人難取得，亦有法律疑慮。

稅務優惠向來是推動電動車普及的關鍵因素，猶記得2017年陳茂波發表首份《預算案》，宣佈取消電動車首次登記稅豁免，政策「過辣」觸發強烈反應，電動車登記急插，最終翌年重推稅務優惠，即「一換一」計劃。誠然，目前電動車充電配套、市場生態比9年前成熟得多，但完全不提供財政誘因，如何令車主有意欲換電動車？以往不少駕駛者抗拒電動車，但面對油費貴、稅務優惠吸引，畢竟是「身體最誠實」。

有本身是電動車車主的港區人大代表指，近年內地新能源汽車行業內捲嚴重，甚至被指「產能過剩」，某程度香港也能協助「促銷」，質疑取消優惠與內地推動電動車的大方向未必符合。

不過民建聯陳克勤認為說法不成立，因香港的右軚車與內地屬不同市場，不存在「促銷散貨」。但他擔心取消優惠令本港私家車電動化的步伐放緩，希望政府密切監察電動車的更迭速率及市場反應，若數據顯示普及化進度明顯放緩，應在財政狀況許可下審時度勢，考慮恢復優惠。

有官場中人則指，電動車發展已由市場力量主導，性價比越來越高，即使無優惠，駕駛者換車亦必先考慮電動車，取消計劃已顧及實際環境。有熟悉汽車業的人士指，本港車行向來「食水深」，相信「一換一」取消數月後，車行亦會因應市況減價，加上配額炒價太高，現在不宜「衝動消費」。

聶風

