兩會｜特首政總辦座談會 陳勇 : 增強互動交流 吳秋北：充分體現支持人大工作

全國兩會即將在北京召開，行政長官李家超今午（26日）舉行座談會，與港區全國人大代表及港區全國政協委員會面交流意見。港區全國人大代表召集人陳勇於會後表示，每次有重大議題時，特首都會與港區全國人大代表會面交流，今日反應非常熱烈、氣氛很好，會上人大、政協都簡介了很多自己的建議。

陳勇 : 今年兩會重中之重是審議「十五五」規劃

他續稱，特首多次在《施政報告》及重要場合上，都表明希望港區全國人大及全國政協委員等全國性團體界別，可以發揮更好，故定期舉辦座談會交流，以增強互動，將政府、立法會、人大代表、政協委員及民間結合，提出更立體的建議，再變成為施政的藍圖，又稱今年兩會重中之重是審議「十五五」規劃，相信當中有很多與香港有密切的關係，希望未來一兩年可見到更好的香港。

港區全國人大代表吳秋北表示，特首高度重視及信任港區全國人大代表，很想他們發揮更多作為橋樑的角色，舉辦座談會等活動是充分體現對人大工作的態度及支持。

他承認有些工作需要國家及香港的各方面更好對接，因此特首正推動港版五年規劃，而作為人大代表及立法會議員，已在立法會提出成立主動對接「十五五」規劃的工作小組，以更好協助特區政府了解全國發展，做好對接工作，形容這是雙向奔赴。

記者、攝影：郭詠欣