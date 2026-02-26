Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會｜特首政總辦座談會 陳勇 : 增強互動交流 吳秋北：充分體現支持人大工作

政情
更新時間：18:04 2026-02-26 HKT
發佈時間：18:04 2026-02-26 HKT

全國兩會即將在北京召開，行政長官李家超今午（26日）舉行座談會，與港區全國人大代表及港區全國政協委員會面交流意見。港區全國人大代表召集人陳勇於會後表示，每次有重大議題時，特首都會與港區全國人大代表會面交流，今日反應非常熱烈、氣氛很好，會上人大、政協都簡介了很多自己的建議。

陳勇 : 今年兩會重中之重是審議「十五五」規劃

他續稱，特首多次在《施政報告》及重要場合上，都表明希望港區全國人大及全國政協委員等全國性團體界別，可以發揮更好，故定期舉辦座談會交流，以增強互動，將政府、立法會、人大代表、政協委員及民間結合，提出更立體的建議，再變成為施政的藍圖，又稱今年兩會重中之重是審議「十五五」規劃，相信當中有很多與香港有密切的關係，希望未來一兩年可見到更好的香港。

港區全國人大代表吳秋北表示，特首高度重視及信任港區全國人大代表，很想他們發揮更多作為橋樑的角色，舉辦座談會等活動是充分體現對人大工作的態度及支持。

他承認有些工作需要國家及香港的各方面更好對接，因此特首正推動港版五年規劃，而作為人大代表及立法會議員，已在立法會提出成立主動對接「十五五」規劃的工作小組，以更好協助特區政府了解全國發展，做好對接工作，形容這是雙向奔赴。

記者、攝影：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
23小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
9小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
4小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
52分鐘前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
7小時前