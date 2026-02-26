自由黨新春團拜回應預算案 邵家輝讚「扭虧為盈」喜出望外 ｜Kelly Online

自由黨今（26日）舉辦新春團拜，自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝表示，對於新一份《財政預算案》能夠「扭轉」赤字，他感到喜出望外，並認為預算案減少「派糖」屬合理之舉。他亦指，在有財政盈餘的情況下，投放未來更為重要，「如果真係有好多錢嘅話，派多啲當然係無問題啦」。

黃金周成績「喜出望外」 零售增長有望對其他行業有幫助

邵家輝續指，自由黨很歡迎預算案發展AI等創科，認為這是大勢所趨。除了創科、金融、北都發展之外，如何鞏固傳統產業亦是自由黨關注點。他引述業界指，過去一個黃金周的成績有些「喜出望外」，尤其化妝品錄得雙位數增長，反映遊客對本地經濟消費有明顯幫助。

邵家輝相信之後零售數字應該開始平穩，因過去兩年幾，數字下跌10幾個月之後，過去8個月都是單位數增長，預期相關正面影響對其他行業有一定幫助。

李鎮強：對預算案既有驚喜亦有失望

自由黨副主席、選委界議員李鎮強則形容預算案「有少少驚喜，亦都有少少失望」，但希望大家理解「財爺」在複雜外圍環境下的努力，通過各種可行方法「左撥右撥」回饋庫房。他亦強調，香港需緊跟國家「十五五」規劃步伐，把握人工智能發展的機遇。

陳曉峰強調預算案投資未來及「一國兩制」優勢

自由黨副主席、法律界議員陳曉峰表示，新一份預算案對普羅市民而言，除稅務調整，未必感受到有「派糖」措施，但認為預算案對科技等領域的支持是投資未來，香港需要依靠人工智能、創科及金融等領域發展，並利用「一國兩制」優勢，創造「內地做唔到、外地做唔到」的新工種及新模式。

梁進期望預算案更多支援中小企轉型

飲食界議員梁進表示，今次預算案是「規劃將來」，認為這是一直以來業界期望政府做得更多、關注的方向。他亦期望預算案能更多鼓勵及幫助中小企，尤其是經濟轉型或升級轉型的過程中，能有更多援助。

記者、攝影：曹露尹

