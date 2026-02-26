Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

來論︱逆風重塑國際金融中心——從預算案看香港新一輪「金融+」布局

政情
更新時間：15:46 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-26 HKT

在國際政經格局深刻重組、地緣風險和高利率環境交織的今天，許多傳統金融中心正面對資金與信心的雙重考驗。內地與香港兩地的企業家、專業人士和中產家庭近年最關心的，是香港能否在新一輪全球金融版圖重塑中，保持優勢、開拓新定位。2026年的財政預算案給出了一個清晰而堅定的答案——香港沒有停下腳步，而是乘風破浪，在變局中開新局，主動在股市、人民幣國際化、家族辦公室、數字資產以至國際黃金市場等多個維度，為未來十年的金融新格局布下關鍵一子。

香港整體資產市場在過去一年呈現「量增＋質穩」：股市持續向好，總市值已升至約50萬億元，新股上市活動再現活躍；住宅樓市氣氛回暖；銀行總存款在去年底突破19萬億元，按年增長約一成二，反映資金並非撤離，而是持續流入。在港註冊成立的基金錄得超過2500億元資金淨流入，令香港在《全球金融中心指數》中穩居全球第三、亞太第一，並向「全球最大跨境財富管理中心」目標穩步推進。對於關注國家「加快建設金融強國」戰略的人來說，這組數字是一份成績表，更是一份來自市場的信任投票。

「十五五」規劃明確提出要推進人民幣國際化、提升資本項目開放水平。預算案把人民幣業務資金安排總額度在月初倍增至2000億元人民幣，便利企業和客戶在貿易及跨境業務中更廣泛使用人民幣，同時推動人民幣與區內貨幣更便捷的外匯報價及交易，降低實體企業的匯兌成本。本人長期關注國家金融開放進程，尤其欣賞預算案中定期發行不同年期離岸人民幣債券、建構離岸人民幣收益率及利率曲線、吸引更多高質量發行人在港發債的一系列安排，為人民幣走向國際鋪設金融基建，亦鞏固香港作為內地與國際市場「超級聯繫人」的角色。

近年，愈來愈多內地與亞洲高淨值家族思考「跨代傳承」與「全球資產配置」的長遠安排。香港目前單一家族辦公室數目已超過3300間，反映我們在法治、稅制和專業服務方面的綜合吸引力。預算案在此基礎上優化稅制：擴闊「基金」定義，把特定單一投資者基金納入稅務寬減範圍，並將數字資產、貴金屬及特定大宗商品列為合資格投資，自2025／26課稅年度起落實。從壽險及資產管理產業的角度看，這為「長錢」提供更具彈性、更貼近市場需求的制度框架，進一步鞏固香港在全球家族財富管理版圖中的地位。

預算案同時發表第二份數字資產政策宣言，提出以「整全監管」為前提，推動香港成為全球數字資產創新中心。政府將在年內提交條例草案，為數字資產交易及託管等服務提供者建立發牌制度；法幣穩定幣發行人發牌安排已啟動，首批牌照即將發出；證監會亦會在保障投資者的前提下提升市場流動性，並設立加速器，加快優質項目落地。同時，政府在債券市場推動代幣化應用，包括以分布式分類帳備存債權證持有人名冊、研究電子簽署發行文件及推動不記名債券電子化。這不僅是追上國際監管趨勢，更是把「有規矩的創新」變成新的比較優勢，吸引真正願意長期深耕的機構和項目。

在積極推動數字資產發展的同時，預算案亦清晰表明香港會嚴格對接國際合規標準。政府計劃修訂《稅務條例》，在未來兩年分別實施經合組織的加密資產申報框架及新修訂的共同匯報標準，配合國際間加強稅務透明度及打擊跨境逃稅。這種「既講創新、亦守底線」的做法，有助維持香港在國際金融體系中的信任度，也為更多跨境金融合作預先鋪路。

除了股票、債券、基金等傳統金融領域，預算案亦把目光投向具戰略價值的黃金市場。香港早前與上海黃金交易所簽訂合作協議，建立香港黃金中央清算系統，目標是把本地金市由傳統現貨買賣，升級為兼具「交易＋清算＋倉儲」的一體化區域樞紐。放眼全球，倫敦場外黃金市場透過倫敦貴金屬清算公司，每日平均清算約1600多萬盎司黃金，是國際黃金價格與流動性的關鍵參考；上海黃金交易所憑藉龐大內地需求，各類產品年成交量以萬噸計，已成為環球實物黃金定價的重要力量。

在此格局下，香港與上海合作建立中央清算系統，再配合機場貨運區擴展黃金倉儲容量及預算案提出研究為合資格機構提供稅務優惠、協助業界成立行業協會、加強與海內外對接並建立培訓架構，既有條件在亞洲時區承接倫敦、銜接上海，成為全球黃金流通鏈與人民幣計價黃金產品之間的重要樞紐，也體現了「金融服務實體經濟」的方向：透過黃金等大宗商品平台，連結內地與國際市場，為實體企業提供更多風險管理和融資工具，並為環球投資者提供一個兼具流動性與法治保障的貴金屬投資門戶。

作為一名長期往來於內地與香港之間的政協委員及保險資產管理從業者，我特別關注的是：這份預算案能否同時回應國家戰略所需、金融市場所盼，以及居民和企業對長遠穩定的期待。從人民幣國際化到家族辦公室稅制優化，從數字資產監管創新到黃金中央清算系統的落地，可以看出這是一份既有高度、又有落地細節的金融藍圖。它守住了風險與合規的底線，亦勇於擁抱新資產、新技術、新市場，為香港在新一輪全球金融競爭中再創優勢打下堅實基礎。只要我們繼續發揮「一國兩制」的獨特優勢，善用「金融＋」賦能實體經濟，香港不僅能在資產市場上更趨暢旺，更能在國家建設金融強國的進程中，寫下屬於自己的新篇章。

容思瀚

江蘇省政協委員，香港政協青年聯會第一常務副主席

香港人壽保險經理協會副會長

