財政預算案財會議程「甩轆」？梁美芬被黨友頂上發言 會後主席台前理論｜Kelly Online

政情
更新時間：15:10 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:10 2026-02-26 HKT

政府官員今早（26日）在立法會向財委會就新一份《財政預算案》作簡報介紹，議員可輪流提問發言。然而在會議議程上出現「甩漏」？原訂排在發言名單上的經民聯梁美芬，被同黨的林偉全頂上，導致未能發言，會後更走到主席台前理論。

等待發言議員眾多延長會議5分鐘

會議原訂在12時結束，但因「㩒制」等待發言的議員眾多，因此財委會主席吳永嘉按照權利，延長會議時間5分鐘，讓最後3位議員繼續發言。而根據立法會實時直播的畫面，最後發言的3位議員分別是蘇紹聰、吳秋北及林偉全，並沒有梁美芬的名字。

但在吳秋北發言後，主席吳永嘉表示最後一位發言議員是梁美芬，然而秘書處在一旁提醒，吳永嘉略帶愕然表示「林偉全…梁美芬議員返咗嚟呀」，又稱「照排係美芬㗎喎」，即代表原訂發言順序下一位由梁美芬發言。林偉全發言時更表示「好幸運呀，唔該晒」，吳永嘉亦笑言「問快啲呀」，林偉全隨即稱「知道！唔該晒主席」。

陳茂波上前安慰與梁握手鼓勵

梁美芬會後在位置上表示不滿，更上前到主席台理論立法會秘書處。照片顯示，主席吳永嘉及秘書處職員面帶笑容安撫梁美芬，惟秘書處職員略為尷尬及不知所措。帶領官員前來立法會的財政司司長陳茂波亦有上前安慰，並與梁美芬握手鼓勵。

吳永嘉接受《星島頭條》查詢表示，已向立法會秘書處了解，指按照慣例秘書處會向即將發言的4位議員發短信確認，最後按發短訊安排，最後一人發言的是林偉全。被問到梁美芬會後上前站在主席台前是否有不滿？吳永嘉稱：「佢上前嚟指點下秘書處咋」，強調今次屬個別事件。

梁美芬稱無收到短訊

身兼議事規則委員會主席的梁美芬回應指，首先沒有收過任何確認的短訊，「無人與我溝通過」，而秘書處及後亦承認沒有向她發訊息。她認為既然已按掣排隊發言，按照現行規定和慣例，除非該議員主動取消發言，否則都應該在顯示屏上展示相關議員名字並安排發言，而非自行更改。

她又說，過往即使議員暫時不在席，顯示屏都會展示議員名字，直至輪到該議員發言時確認本人不在席，才會安排下一人補上，但她發現當時連自己的名字都沒顯示，「連自己就快排到都唔知」，質疑有關做法改變了現行規則。

記者：李健威

攝影：劉駿軒

