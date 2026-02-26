江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online

今日是大年初十，仍然有不少議員派利是，立法會內祝福聲此起彼落，最為開心相信是旅遊界議員江旻憓，在會議室內收到「一男子」利是即刻開心甜笑。但之後她主動到會議室外，向記者派利是，但「彈藥」準備不多，前後來回3次才向所有記者派利是，期間更祝福一眾攝影師們「新一年越多越靚仔」，引得大家哄笑。

立法會財委會早上召開會議，由財政司司長陳茂波簡介新一份《財政預算案》，開會前大家都互相祝賀，而江旻憓屬於立法會內少數未結婚的議員，坐於她身旁的會計界吳錦華向她派利是，笑得甜美難掩其開心之情。

之後她到會議室外主動向記者派利是，向每人送上祝福說話，引來大家哄動及圍觀，但她未料人數之多，派了10多封就向大家說「不好意思，要回去準備準備」，再返到會議室內即刻包利是後出來派，豈料派了10多封後又不夠，今次要回到辦公室去準備，第3次來時，所有記者終「人人有份」。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒、郭詠欣

