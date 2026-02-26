Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會｜陳曼琪提5項代表建議 聚焦「十五五」發揮香港優勢 服務國家發展大局

政情
更新時間：11:45 2026-02-26 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-26 HKT

全國兩會即將在北京召開。港區全國人大代表、選委界立法會議員陳曼琪將於3月全國人大會議上提交五項建議，以深化大灣區建設為切入點，涵蓋法律、婦女、創科、養老及商會協作，對接國家戰略所需。陳曼琪表示，香港的角色已從「融入」國家發展轉向「服務」國家戰略，必須更主動將自身優勢轉化為貢獻國家的實際能力。

陳曼琪倡河套合作區打造國際仲裁樞紐

陳曼琪將提交《關於鞏固和提升香港作為國際法律服務和爭議解決中心的地位，以粵港澳大灣區“三法域協同+科技賦能”,助力國家涉外法治建設的建議》，包括在河套合作區打造國際仲裁樞紐；推動「港資港法」及「港資港仲裁」擴展至河套外資企業；完善大灣區律師制度，研究放寬港澳居民擔任內地公司律師等五個重點。

陳曼琪聚焦婦女及創科發展

陳曼琪亦提出《關於深化粵港澳大灣區婦女融合協同發展，為“十五五”良好開局凝聚巾幗力量的建議》，構建大灣區一站式婦女發展數字平台，支援就業、創業及友善職場；成立跨境婚姻家庭綜合服務中心，促進判決與調解跨境執行；推動中西醫醫療保障對接，加強婦女疾病研究與中醫服務；協助深圳籌辦2026年APEC會議，培養女性國際人才，傳播中華文化。

她亦提出《關於深化河套深港科技創新合作區“一區兩園”深度融合，打造服務中國式現代化的未來產業戰略高地的建議》，涵蓋建立深港知識產權協同創新區及企業出海服務中心；支持香港為河套園區制定專屬法例，便利資金、數據、人才流通；設立國際認證中心，推動「深圳研發+香港認證」標準國際化等七項重點。

陳曼琪促建國家一站式智慧養老平台

陳曼琪還將提交《關於以粵港澳大灣區為先行示範區，構建“法治—金融—數據—平臺”四位一體高質量跨境養老體系的建議》，如建立國家一站式智慧養老平台、促進跨境病歷及養老數據流通等。最後一項建議是關於發揮內地香港商會獨特作用，助力企業出海的建議》，包括建立內地香港商會與兩地政府常態溝通機制；設立專項基金支持內地香港商會發展；推廣「港資港法港仲裁」至粵港澳大灣區外的港資企業；內地香港商會促進港青內地實習及港企人才培訓。

陳曼琪表示，上述建議旨在以科技、金融、法律賦能民生，推動香港從「參與者」轉向「服務貢獻者」，在「十五五」開局之年為國家高質量發展貢獻香港力量。她亦回顧2025年多項建議獲採納，包括在政府工作報告中加入「加快發展智慧養老」、獲退役軍人事務部支持推動港區烈士紀念工作，以及最高人民法院透過香港聯通國際優勢加強人才培訓。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
17小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
21小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
19小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
15小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
3小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
18小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
23小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
15小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
5小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
14小時前