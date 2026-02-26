兩會｜陳曼琪提5項代表建議 聚焦「十五五」發揮香港優勢 服務國家發展大局

全國兩會即將在北京召開。港區全國人大代表、選委界立法會議員陳曼琪將於3月全國人大會議上提交五項建議，以深化大灣區建設為切入點，涵蓋法律、婦女、創科、養老及商會協作，對接國家戰略所需。陳曼琪表示，香港的角色已從「融入」國家發展轉向「服務」國家戰略，必須更主動將自身優勢轉化為貢獻國家的實際能力。

陳曼琪倡河套合作區打造國際仲裁樞紐

陳曼琪將提交《關於鞏固和提升香港作為國際法律服務和爭議解決中心的地位，以粵港澳大灣區“三法域協同+科技賦能”,助力國家涉外法治建設的建議》，包括在河套合作區打造國際仲裁樞紐；推動「港資港法」及「港資港仲裁」擴展至河套外資企業；完善大灣區律師制度，研究放寬港澳居民擔任內地公司律師等五個重點。

陳曼琪聚焦婦女及創科發展

陳曼琪亦提出《關於深化粵港澳大灣區婦女融合協同發展，為“十五五”良好開局凝聚巾幗力量的建議》，構建大灣區一站式婦女發展數字平台，支援就業、創業及友善職場；成立跨境婚姻家庭綜合服務中心，促進判決與調解跨境執行；推動中西醫醫療保障對接，加強婦女疾病研究與中醫服務；協助深圳籌辦2026年APEC會議，培養女性國際人才，傳播中華文化。

她亦提出《關於深化河套深港科技創新合作區“一區兩園”深度融合，打造服務中國式現代化的未來產業戰略高地的建議》，涵蓋建立深港知識產權協同創新區及企業出海服務中心；支持香港為河套園區制定專屬法例，便利資金、數據、人才流通；設立國際認證中心，推動「深圳研發+香港認證」標準國際化等七項重點。

陳曼琪促建國家一站式智慧養老平台

陳曼琪還將提交《關於以粵港澳大灣區為先行示範區，構建“法治—金融—數據—平臺”四位一體高質量跨境養老體系的建議》，如建立國家一站式智慧養老平台、促進跨境病歷及養老數據流通等。最後一項建議是關於發揮內地香港商會獨特作用，助力企業出海的建議》，包括建立內地香港商會與兩地政府常態溝通機制；設立專項基金支持內地香港商會發展；推廣「港資港法港仲裁」至粵港澳大灣區外的港資企業；內地香港商會促進港青內地實習及港企人才培訓。

陳曼琪表示，上述建議旨在以科技、金融、法律賦能民生，推動香港從「參與者」轉向「服務貢獻者」，在「十五五」開局之年為國家高質量發展貢獻香港力量。她亦回顧2025年多項建議獲採納，包括在政府工作報告中加入「加快發展智慧養老」、獲退役軍人事務部支持推動港區烈士紀念工作，以及最高人民法院透過香港聯通國際優勢加強人才培訓。