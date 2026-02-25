財政預算案2026｜民建聯憂取消電動車優惠礙產業發展 行會成員：財政整合見效令人鼓舞

新一份《財政預算案》今日（25日）公布。民建聯歡迎預算案在創科驅動方面的建議，但對政府取消電動車「一換一」計劃表示憂慮，擔心會拖慢本港電動車產業發展。自由黨指，《預算案》為未來作打算，並為中小企提供喘息空間。行會成員陳清霞表示，財政整合見效令人鼓舞，推動AI與各產業深度融合亦方向正確。

陳克勤：「一刀切」做法或令本港電動車發展放緩

對於預算案宣布電動私家車「一換一」計劃將於3月底屆滿後終止，民建聯主席陳克勤認為，「一刀切」做法或會令本港電動車發展放緩，甚至影響充電設施、電池回收等整個產業鏈，為實現2035年電動車目標帶來更大阻力。他促請政府增加資源加裝充電樁以提供一定誘因，並在電動車產業發展滯後時，考慮恢復稅務優惠。

民建聯議員葛珮帆歡迎預算案在創科方面的建議，但關注AI發展關鍵在於算力，認為北部都會區規劃應考慮增加土地以加強算力。民建聯議員周浩鼎表示，即使錄得盈餘仍要保持審慎，並認為增加長者社區照顧服務券等措施，已反映政府對有需要人士的支援，未來會繼續促請政府推出更多措施。

自由黨：財赤需時復元 理解未有太多「派糖」措施

自由黨主席邵家輝表示，香港未來發展需依賴創新科技，故預算案大力投放資源屬必要，同時亦應多方面鞏固香港的國際金融中心地位。他提到，雖然社會有聲音希望政府「派糖」，但考慮到過去幾年財政赤字需時復元，故歡迎今次預算案未有太多「派糖」措施，而是對未來的投放更多。

自由黨副主席李鎮強則對2025/26年度綜合帳目將轉虧為盈感高興，但認為在外圍經濟不穩下，盈餘得來不易，政府必須做好未雨綢繆、積厚圖遠的佈局。另一自由黨立法會議員梁進指，中小企經營依然困難，慶幸政府繼續通過「中小企融資擔保計劃」提供信貸擔保，並延長「還息不還本」安排申請期，相信有助紓緩中小企的資金壓力，讓企業有喘息空間，並得以持續經營。

陳清霞：財政整合見效令人鼓舞

行政會議成員陳清霞表示，財政整合見效，為未來發展夯實根基，令人鼓舞，認為在全球地緣政治局勢緊張、外圍環境複雜多變的背景下，香港能夠交出這份成績單，既印證了審慎理財原則行之有效，也為預算案中各項策略性投資提供了堅實支撐。面對複雜多變的外圍環境，《預算案》提出一系列措施鞏固傳統優勢產業競爭力，包括吸引嶄新大型國際展覽來港，同時推動物流業智慧轉型、拓展貨源，鞏固和提升香港作為貿易、航運中心和航空樞紐的地位，「在鞏固傳統優勢與拓展新興領域之間取得平衡，體現了政府對香港經濟結構的全面把握。」

《預算案》提出對接國家戰略，以創科驅動產業升級，包括成立「AI+與產業發展策略委員會」，陳清霞認為，政府目標是推動AI與各產業深度融合，邁向「全民使用、全民善用」，方向值得肯定，期望政府盡快公布各項措施的具體落實時間表。

她認為，新一份《財政預算案》固本培元、開拓創新、務實有為，在財政穩健的前提下，以創科驅動激活新動能，以金融賦能鞏固傳統優勢，以多元發展開拓新賽道，以關愛惠民回應社會訴求，期望社會各界同心支持這份預算案。

莊豪峰批民生福利措施「僅僅合格」

實政圓桌莊豪峰亦對電動車「一換一」計劃突然取消表示不解，他認為有關決定與推動電動車普及化的原意背道而馳，形同「左手打右手」，市民無所適從。他批評政府只給予市民短時間考慮，未能提供足夠誘因讓車主轉用電動車，建議將計劃延長一年，並按比例下調寬減上限。

在AI應用方面，莊豪峰贊成政府將AI用於民生項目，但他指出，預算案雖提及利用AI應對水浸及山泥傾瀉，卻遺漏了最關鍵的「全港智能調整水壓系統」，未能一勞永逸地解決因水壓過高而頻繁爆水管的問題。

莊豪峰對政府接納建議，提升舉債比率至GDP的19.9%表示歡迎，認為此舉可為「洪欣鐵路」及「屯門沿岸鐵路」等基建項目提供資金。至於民生福利方面，他形容為「僅僅合格」、「微甜」，認為雖有多項稅務寬減，但增幅有限，如基本免稅額、供養父母免稅額等都增約10%，「叫做有好過無。

攝影：盧江球

