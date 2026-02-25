Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜ 林定國：律政司全力配合落實內容 助內地企業出海

政情
更新時間：15:43 2026-02-25 HKT
財政司司長陳茂波發表 2026/27《財政預算案》，律政司司長林定國表示，律政司將全力配合，並推動多項重點項目，包括籌建國際法律事務大樓、強化調解制度及支持內地企業出海，以鞏固香港的國際法律中心地位。

建國際法律樞紐 吸引海外機構

林定國今日(25日)在社交平台表示，將配合預算案內容，主動對接國家「十五五」規劃，善用「一國兩制」的獨特優勢。透過完善以普通法制度為基礎的「國際化、高水平、信譽好」的法律服務和相關配套，為國家發展提供所需法治保障，並在國家涉外法治體系和能力建設種發揮更積極的作用。

財政預算案有關律政司重點項目。林定國FB圖片
另外，律政司工作還包括在港成立國際調解院，並籌備興建香港國際法律事務大樓，打造國際法律樞紐的新地標，相關前期工程將於年內開展。律政司亦會繼續吸引國際法律及爭議解決服務機構來港，其中，國際統一私法協會（UNIDROIT）今年將在港設立亞太地區聯絡辦公室。

強化調解制度 培育人才助企業出海

爭議解決方面，政府將強化本地調解專業的認證和紀律制度，並於年內推進立法工作。同時，當局已推出「體育爭議解決先導計劃」，推動發展香港成為國際體育爭議解決中心。

為培育法律人才，香港國際法律人才培訓學院將繼續與內地、「一帶一路」及其他地區的法律界分享經驗。此外，律政司去年底啟動的「香港專業服務出海平台」，將組織跨專業團隊，支持內地企業利用香港平台「出海」。
 

