財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推

財政司司長陳茂波今早（25日）11時在立法會發布新一份《財政預算案》，本財政年度綜合帳目轉虧為盈，有29億元盈餘，同時亦加大「派糖」力度，包括薪津稅及個人入息課稅退稅上限增至3,000元、寬免首兩季住宅物業差餉，提升基本、子女及供養父母免稅額等。陳茂波在開場發言時綜合各項派糖措施，指所涉及的金額規模接近220億元，「粒糖多咗1.8倍」。

陳茂波指，由於財政狀況有所改善，在秉持審慎理財原則同時，在力之能及範圍內，支援市民及中小企，包括上調個人入息課稅、供養父母及子女免稅額，亦延長長者醫療券的試點計劃。

外匯基金收益撥北都 陳茂波：只是換一種投資

預算案公布外匯基金把1500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金以支持北部都會區。陳茂波表示，把外匯基金收益轉撥北都，已經充分考慮外匯基金維持香港金融穩定的重要作用，形容「擺喺外匯基金都係投資，我哋擺喺北都做基建，都係做投資」，只是一種投資變做另一種投資。他強調，這不是常態化措施，是考慮到未來需要，以及外匯基金規模。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務） 黎志華表示，轉撥外匯基金事前已與金管局有充份商討，外匯基金條例對此有嚴格規定，包括須確保轉撥不會削弱外匯基金維持港元穩定，政府已向金管局確定相關轉撥不會動搖根基，強調是依法辦事。

不派消費券 陳茂波：消費意欲改善

就消費券派發可能性，陳茂波指，香港過去辦了不少盛事，未來文體旅局有不少活動，亦有大型展覽，同時隨就業情況、資產市場、股票市場表現不錯，相信大家願意消費的意欲都會有所改善，認為現在未必是合適時間去推消費券。

被問到沒有推行強積金置業的考量，陳茂波指，強積金的設立是希望提供退休保障，畢竟房地產「有上有落」，考慮到強積金計劃中各人儲蓄金額不同，認為強積金作退休功能更合適。

《預算案》沒有提及2萬元新生嬰兒獎勵金，陳茂波指，計劃今年11月才結束，除了《預算案》，還有《施政報告》，政府會去看這段時間的整體效果再決定。

未償還債務與GDP比率屬非常穩健水平

陳茂波表示，特區政府發債一般發短期債券，短期債券約3至5年，部分需要償還；相關做法得益於較便宜的利息開支，因此未來在推動北部都會區發展時發債，部分以前債券到期，「需要還返番去。」

未來發債規模方面，陳茂波指籌回發債所得的一半，會用來為到期債券還本付息，強調是合理安排。他強調，更重要的是特區政府整體借貸比例，指出本港未償還債務與GDP比率，由2026年的14.4%升至5年後19.9%，強調水平在國際上屬於非常穩健水平。

陳茂波續指，希望通過發債籌備資金，支持北部等基建項目，強調相關基建所投入的項目，可為本港招商引資、企業落戶，並帶來稅收，強調「是有一定的時間上差距」，因此認為做法比較合適。

相關新聞：財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

宏福苑安置一幢約$10億

被問及宏福苑安置方案，黎志華指，考慮到宏福苑基金達40多億，預留部分開支後，可撥出28億元作長遠重置安排，加上預算案亦預留40億公帑支援重置，合共68億元，即平均一座樓約10億。宏志閣方面，黎志華指，如居民達成共識接納政府或要求政府提出重置安排，相信相關資金亦是10億左右。後續具體安排視乎居民反應。

電動車「一換一」取消 陳：選擇增加、價格已下調

電動車「一換一」優惠將如期於3月31日後結束。陳茂波表示，電動私家車稅務寬減安排推行初期，電動車款式不多、價格較高。時至今日，市場上款式已大幅增加，功能和舒適度顯著提升，價格亦逐年下調，顯示電動車已具備一定市場競爭力。目前全港新登記的私家車中，已有七成為電動車，基於市場發展考慮，政府認為是時候讓計劃結束。

被問到「樓宇更新大行動」2.0的資源運用細節，陳茂波指，考慮到本港仍有大量樓齡超過40甚至50年的舊樓需要維修保養，以確保安全及提升居住舒適度，政府決定再次投入資源，推展樓宇更新工作。陳茂波表示，過往為「樓宇更新大行動」預留的款項已用得「七七八八」，鑑於舊樓數量依然眾多，政府將再次撥款支持相關計劃。具體的資源運用細節，將由發展局稍後公布。

