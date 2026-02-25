大棋盤｜立會「學習會」常規化 「十五五」宣講料浪接浪

第八屆立法會上任近兩個月，出掌立法會的李慧琼有不少新猷，除早前首次帶隊行年宵市場、要求所有議員開Facebook加強與市民聯繫，在議會內部亦銳意樹立學習風氣，以加深了解國家政策方針、中央指導思想。據聞將來計劃每兩個月便舉行一次「學習會」。

新議會開局後，中央港澳辦主任夏寶龍上月在研討會上，大篇幅談及行政主議體制的好處，形容行政、立法、司法機關在行政主導下，要「同唱一台戲」，互不拆台。新任立法會主席李慧琼反應迅速，隨即召集全體議員舉行「學習會」，期望議員做好五方面工作，包括必須認真審議法例，務求讓法例「利民而非擾民」。她又希望日後可定期舉行學習會，與議員一起好好掌握中央思想。

新時代下，若要「學習」的國家重大發展策略或指導思想，題材確是多不勝數，除了行政主導原則，還有最近由國務院發表的《一國兩制下的香港維護國家安全的實踐》白皮書；下月在北京召開的全國兩會，將通過《國家十五五規劃綱要草案》，更是必須重點研究學習的戰略性文件，相信之後除有中央宣講團來港，一眾代議士亦要深入讚研，協助特區政府主動對接，並肩負向社會大眾宣傳、解說的任務。

有資深議員透露，立法會內部未來每兩個月便會舉行一次「學習會」，由李慧琼及兩名「總協調人」召集，若有需要，會邀請相關範疇的專家擔任嘉賓，互相交流，這也是李慧琼擔任大主席後，希望加強議員認識國策、提升調研能力的重要舉措之一。

與上任主席梁君彥比較，有建制中人認為，李慧琼始終是地區直選出身，與市民聯繫及宣傳手法更為貼地氣，例如率領議員行花市消費，便收到一定效果；至於內部「學習會」，他說近年政治要求增加，議員作為「治港者」一員，更要建立好理論基礎，為政府提供切實可行建議。

其實政圈近年已掀起學習之風，通常是出席官方舉辦的座談會或宣講會，港區人大政協也要出席不同界別的分享會，某程度是一種KPI。

學習要講反饋，有身兼區議員的立會新丁笑言，出席學習會後首先要在網上轉載領導意見，再加幾句個人感受或評論，仍在摸索及適應這種議會生態。

不過亦有議員對這些「學習會」不以為然，認為屬表態性質居多。有政黨中人說，代議士加深認識國策一定是好事，但若然「學習會」越來越多、內容重複，也可能被質疑過於注重形式，又認為議員有責任把宏觀政策，化成生動易明的資訊，令市民覺得政策與自己息息相關，而非局外人。

