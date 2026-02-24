Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案︱消息：預留款項為公務員加薪 恢復薪酬趨勢調查 調薪與否按機制決定

政情
更新時間：20:59 2026-02-24 HKT
發佈時間：20:59 2026-02-24 HKT

新一份《財政預算案》快出爐，政府財政大幅改善下，公務員今年能否獲加薪，成為其中一個關注點。去年政府財赤嚴重，《預算案》罕有地公布行政、立法、司法機關一致凍薪，當局更叫停一年一度的薪酬趨勢調查，但預料今年《預算案》不會再提前宣布，而是按既定機制，由薪酬趨勢調查委員會進行年度的薪酬調查，再交由行會拍板。據悉《預算案》已預留為公務員加薪款項作準備，但最終是否加薪，須按機制決定。

公務員調整薪酬考慮六大因素

按現時機制，公務員年度薪酬調整考慮六大因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣，方案須經行政長官會同行政會議審議，一般在5月至6月才出爐。連同本財政年度，自2020年新冠疫情爆發以來，6個財政年度中已有3個年度凍薪。

林振昇盼公務員加薪至少3%

勞聯立法會議員林振昇認為，公務員薪酬調整應跟隨既定機制，按薪酬趨勢調查結果及六大因素作通盤考慮。他預料按機制評估的各項因素均向好，公務員今年獲加薪的機會樂觀，按往年經驗，期望加幅至少有3%。

林振昇指，公務員薪酬調整有既定機制，即使去年財赤嚴重，亦應按機制決定是否凍薪，而非在《預算案》直接宣布。對於今年情況，林振昇分析，薪酬趨勢調查結果很大機會是正數，因經濟及政府財政狀況今年均有改善；加上去年已凍薪，若今年再凍將影響公務員士氣。

他又指，公務員薪酬調整對市面亦有影響，因大學等公營機構或政府撥款機構，以及部分私人企業，都會參考公務員的加薪幅度；去年公務員凍薪，可能令部分有盈餘的私企亦跟隨凍薪，若公務員今年獲加薪，有望帶動更多打工仔「有人工加」。

公務員加薪應與個別爭議事件分開看待

被問及飲用水風波、宏福苑火災等涉及公務員的爭議事件，會否影響公眾對公務員加薪的觀感。林振昇認為，加薪是對整體公務員團隊的考慮，與個別部門或事件未必構上關係。他指公務員工作繁多，例如處理火災善後工作及未來北都的公共服務等，工作量有增無減。他重申，個別事件的責任問題，會有專責小組調查，並透過既有的紀律程序或部門首長責任制處理，與整體公務員的薪酬調整應分開看待。

相關新聞：

財政預算案．前瞻︱公務員可「重獲」加薪？薪酬調查照做 「跳point」安排將檢討

財政預算案2026｜綜合帳目較預期快恢復平衡 陳茂波談公務員加薪：影響闊須謹慎

財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
5小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
16小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
9小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
7小時前
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
社會
6小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
13小時前