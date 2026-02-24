財政預算案︱消息：預留款項為公務員加薪 恢復薪酬趨勢調查 調薪與否按機制決定

新一份《財政預算案》快出爐，政府財政大幅改善下，公務員今年能否獲加薪，成為其中一個關注點。去年政府財赤嚴重，《預算案》罕有地公布行政、立法、司法機關一致凍薪，當局更叫停一年一度的薪酬趨勢調查，但預料今年《預算案》不會再提前宣布，而是按既定機制，由薪酬趨勢調查委員會進行年度的薪酬調查，再交由行會拍板。據悉《預算案》已預留為公務員加薪款項作準備，但最終是否加薪，須按機制決定。

公務員調整薪酬考慮六大因素

按現時機制，公務員年度薪酬調整考慮六大因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣，方案須經行政長官會同行政會議審議，一般在5月至6月才出爐。連同本財政年度，自2020年新冠疫情爆發以來，6個財政年度中已有3個年度凍薪。

林振昇盼公務員加薪至少3%

勞聯立法會議員林振昇認為，公務員薪酬調整應跟隨既定機制，按薪酬趨勢調查結果及六大因素作通盤考慮。他預料按機制評估的各項因素均向好，公務員今年獲加薪的機會樂觀，按往年經驗，期望加幅至少有3%。

林振昇指，公務員薪酬調整有既定機制，即使去年財赤嚴重，亦應按機制決定是否凍薪，而非在《預算案》直接宣布。對於今年情況，林振昇分析，薪酬趨勢調查結果很大機會是正數，因經濟及政府財政狀況今年均有改善；加上去年已凍薪，若今年再凍將影響公務員士氣。

他又指，公務員薪酬調整對市面亦有影響，因大學等公營機構或政府撥款機構，以及部分私人企業，都會參考公務員的加薪幅度；去年公務員凍薪，可能令部分有盈餘的私企亦跟隨凍薪，若公務員今年獲加薪，有望帶動更多打工仔「有人工加」。

公務員加薪應與個別爭議事件分開看待

被問及飲用水風波、宏福苑火災等涉及公務員的爭議事件，會否影響公眾對公務員加薪的觀感。林振昇認為，加薪是對整體公務員團隊的考慮，與個別部門或事件未必構上關係。他指公務員工作繁多，例如處理火災善後工作及未來北都的公共服務等，工作量有增無減。他重申，個別事件的責任問題，會有專責小組調查，並透過既有的紀律程序或部門首長責任制處理，與整體公務員的薪酬調整應分開看待。

