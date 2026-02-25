Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議政隨想︱譚鎮國：《鐵路立標提效 助力北都發展》

政情
更新時間：07:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-25 HKT

路政署公佈《香港鐵路標準》並成立鐵路審批組，標誌著本港鐵路發展的重要制度創新，邁向標準化、高效化的新階段。而新標準將率先應用於北部都會區兩大鐵路項目，透過引入先進技術、物料及系統等，相信不但會令項目提速提效，同時加深北都作為制度創新試驗田的角色。

新標準在本港沿用的基礎上，亦匯聚內地及世界級的鐵路標準精髓，達到「擇優而用」，又做到「因地制宜」。內容涵蓋規劃、施工、設備至維護不同階段，推動香港的新鐵路項目提速提效，並致力縮短工期及降低成本。而北環線及港深西部鐵路項目將率先應用新標準，估計北環線可因此節省一至兩成成本，加上鐵路審批組加快流程，並引入高層監察和介入機制，突破審批瓶頸，有望令項目加快落成，早日便利市民出行。

本港鐵路每日接載逾五百萬人次乘客，對推動城市發展至關重要。資料圖片
本港鐵路每日接載逾五百萬人次乘客，對推動城市發展至關重要。社會對新標準亦充滿期待，期望成本節省能令車費穩定，毋須頻繁加價；以及透過加快項目建設擴大容量令長期擠迫的車廂得以紓緩等。新標準的制定不僅便利業界，改善市民以鐵路出行的體驗，更體現「以人為本」的精神。期望在確保鐵路安全質量的大前提下，新標準可助落實「基建先行」，為北都提供完善交通連接與承載力，便利市民出行，帶動經濟活動。

隨著多個鐵路項目的推進，結合包括內地等不同地區建造的優勢，相信《香港鐵路標準》不僅能成為大灣區標準，更可成為世界鐵路標準的重要組成部分，為香港融入國家發展大局注入持久動能。

譚鎮國

