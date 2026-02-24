兩會︱黃錦輝提六項提案 倡大灣區設一站式跨境知識產權交易服務平台



全國政協會議即將在北京召開。全國政協委員、立法會議員黃錦輝今午（24日）與傳媒茶聚時透露，今年將圍繞推動粵港澳大灣區建設與深化合作，交了六項提案，包括在大灣區設立一站式跨境知識產權（IP）交易服務平台，以推動創新成果資產化與市場化，以應對「有作品、難變現」及企業匹配成本高等問題。

倡新平台以「跨境、跨領域、資產化」為定位

他建議，新平台以「跨境、跨領域、資產化」為定位，結合香港國際專業服務優勢與內地龐大產業場景，打造服務大灣區、輻射全國、連接全球的綜合IP交易平台，集中展示音樂、影視、遊戲、文旅等多元IP，並透過「一鏈存證、三地互認」、動態估值系統及衍生品轉化機制，支援多元交易、融資及產品開發。

黃錦輝指，六項提案中包括建議在大灣區設立一站式跨境知識產權（IP）交易服務平台。郭詠欣攝

平台擬由大灣區合作機制統籌，香港設總部負責交易規則、結算與仲裁，深圳、珠海設分中心對接文化及高新技術產業，採用「政府引導＋市場化運作」模式，並配套制度互認、稅務便利、金融支持及專業服務，旨在提升大灣區在全球創新價值鏈及文化輸出方面的國際影響力。

建議建立民族語言數據庫保存瀕危語言

他亦建議推進「人工智能+人文學」行動，包括啟動「資源語言智慧處理與保護」行動，建立民族語言數據庫，保存瀕危語言；搭建中國語義特色中文大模型平台，為文化知識整合與智慧應用提供基礎設施；推動AI賦能文化遺產保護與活化，建設數字中華文明數據庫；建立「AI人文教育與人才培育」機制，促進理工與人文融合；以及打造智慧文明交流平台，支持多語種知識服務與國際合作，推動文明互鑒。

他亦建議全面優化大灣區兩地出行對接，包括由中央統籌優化跨境高鐵列車班次，推行「動態運行表」靈活調整班次運力，匹配客流；有序增快二十四小時通關口岸；以深港高鐵為試點，推動短途路段「地鐵化」，降低出行成本；以及建立跨境交通協調機制，推動數據共用與政務智慧化整合，進一步強化香港作為大灣區交通樞紐和國家高鐵網重要節點的功能。

記者：郭詠欣

