假探親留港做黑工？ 卓孝業：已推預先旅客通報機制 堵截高風險人士入境

特區政府早前頒發多項「南下、北上」人才流動及簽證便利措施，如內地人才簽注適用範圍已擴展至多個省市及自貿區，商務簽注逗留期亦增至14天等。有議員擔憂有旅客以探親或旅遊為名，實際在港非法工作問題。保安局副局長卓孝業今日（24日）立法會委員會會議上表示，當局已推出「預先旅客通報機制」，要求非本地航空公司事先提交旅客名單審批，以堵截有非法勞工紀錄等高風險人士入境。

預先通報機制堵截高風險訪客

工聯會鄧家彪指出，有非法勞工以探親或旅遊為名，實際在港非法工作，查詢政府有否採取更有效的預防性措施。卓孝業回應時強調，入境處對訪客有嚴謹及行之有效的風險評估機制，若懷疑旅客訪港目的，會拒絕其入境。他指出，當局已推出「預先旅客通報機制」，所有非本地航空公司均須事先提交旅客名單供港府審批。他指出，該機制已成功拒絕不少曾有不良紀錄的人士入境，如在港從事非法勞工或曾提出免遣返聲請者，惟不便透露具體數字。

大鵬灣口岸合作未有討論

鄧家彪亦提及深圳大鵬灣已有口岸碼頭，詢問港深政府之間有否商討設立航線，便利旅客來往香港的美麗海灣或海島，以及相關的出入境安排。卓孝業回應指，保安局目前未曾就此進行探討。他表示歡迎任何有助增加兩地往來的方式，但設置口岸涉及中央事權，需與相關部委了解。

對於機場客運恢復及增加直航點的策略，卓孝業指相關事宜雖屬商經局政策範疇，但保安局在機場擔當兩個重要角色。第一是確保機場作為「世界門戶」的保安與安全，符合國際民航組織標準；第二是提供便捷的出入境服務，並指香港的機場入境便捷度長期高踞世界榜首。他強調，機場服務人員將再接再厲，維持香港的國際樞紐地位。

民建聯立法會議員陳勇指出，港珠澳大橋在周日（22日）晚上出現擠塞，將聯同民建聯多位全國人大代表及政協委員，在兩會期間再次提出擴大私家車「人車共檢」的建議，以加快通關流量。同時，他建議研究「一車多關」，允許車輛「東進東出、西進西出」，以減少兩邊關口的擠塞。

保安局：香港口岸運作暢順 將與珠海反映

卓孝業回應指，港珠澳大橋在周末及節假日確實較為繁忙。他強調，香港口岸實行「車上檢」，無需落車，並會在節假日增派人手，全面開放所有車道。卓孝業以剛過去的春節假期為例，指出港珠澳大橋的使用量佔所有口岸的48%，錄得約38萬車次，創下新紀錄。他承認，當時珠海方面確實出現車龍，最長約500米，但珠海當局已採取交通措施改善。他表示，香港口岸運作整體順利，旅客通關時間一般在15分鐘內，車輛則約需20至25分鐘，情況可控。

對於珠海方面「人車分檢」的問題，卓孝業表示當局會繼續向相關內地部門反映。

陳勇亦關注非中國籍香港居民，特別是來港進行藝術表演的團體，在經香港進入內地時程序較為繁複，期望當局能進一步提升相關便利程度。卓孝業指，非永久性居民可申請「一簽多行」簽證，而短期訪港旅客在符合特定條件下，亦可參與體育、文化及學術等活動，無需申請工作簽證，該計劃至今已有超過4.7萬人受惠。

記者：李健威

