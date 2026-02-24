大棋盤︱的士車隊瀕臨「爛尾」 與網約平台合流謀生路 牌照要求難達成料政府傾向從寬

政府去年批出的士車隊正式牌照，但政策落地至今大半年，「叫車難」的問題一直未有大改善，車隊規模亦遠遜預期；加上政府正推動網約車平台合法化，此消彼長下，的士車隊政策恐有「爛尾」之虞。據悉多個車隊為「救亡」，近期正與不同的網約平台洽談合作，挽救生意，料二者「合流」是長遠政策方向。基於現實考慮，預料政府未必會強制執行有關車隊規模的牌照要求。

當局去年7月向5支車隊發牌，按發牌條件要求，5支車隊要在發牌後4個月、即去年11月底達到共計3500輛。但根據運輸及物流局局長陳美寶近日提供的最新數字，預料本月底總數會增至1500輛車，僅達牌照要求總量的43%。

的士車隊料於網約平台「掛單」

從用家角度，車隊的車輛質素和服務水平，確實比普通的士有顯著提升，但由於總量不足，加上用家要分別下載5支車隊的應用程式召車、平台系統局限等，導致叫車非常困難。筆者曾多次透過Uber等平台叫車，接單者卻是車隊的士，反映車隊自身平台使用不便，普及性亦遠遠不及現有幾大網約平台。車隊定單不足，更難吸引司機加盟，形成惡性循環。

政府也明顯意識到車隊運作的困難，陳美寶日前表示會在現有基礎上，再增加幾個地點予的士車隊上落客，並協助車隊申請百分百電動車貸款，協助車隊發展。

至於建立車隊統一叫車平台，八達通去年曾表示，將在手機程式推出「Call車易」平台，乘客毋須分別下載車隊各自的程式，但至今只聞樓梯響。有知情人士指，有關平台已籌備得七七八八，時機成熟便可公佈。

另一邊廂，立法會去年通過網約車條例草案，最快今年第四季正式營運。據瞭解，部分的士車隊近月與高德、滴滴等平台商討合作，透過這些本身已有龐大用戶群的平台，強化並推廣車隊服務。星群車隊負責人、的士車行車主協會主席鄭克和確認，有與網約平台洽談合作，初步計劃會在有關平台上「掛單」，乘客如希望使用優質的的士服務，可要求召來車隊的士，這可一併解決現時車隊的士叫車不便的問題。

有熟悉相關政策人士指，由於有網約平台合法化的變數，未來市場生態無論「爭司機」還是「爭生意」，競爭均遠比原先預期激烈，最初的車隊牌照規定，已肯定無法執行，政府當局目前傾向是「面對現實」，對車隊規模從寬處理，只要見到服務水平有持續改善，會繼續寬限甚至不再限制時間。各大車隊競標時已投入大量資源換車、聘請司機等，如今運作面臨困難，長遠與網約平台「合流」也是大勢所趨，不能坐以待斃。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，的士車隊政策執行與當初設想有一定出入，已無法再用原先的思維考慮，因時制宜是合理做法。他指如八達通的「聚合平台」成事，往後叫車會較方便，對車隊生意有一定刺激作用；當生意增加，自然可吸引更多司機入行。

事實上，政府最初推出的士車隊政策，當時仍未決定是否將網約私家車平台合法化，希望透過的士業改革作為「緩兵之計」，觀察成效再謀定後動。不過經過多番爭拗，政府去年加快推動網約車平台規範化，變相令車隊在公共運輸的角色越顯尷尬，加上網約車平台年底營運，的士車隊的定位實有需要檢視。

聶風