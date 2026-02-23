民青局舉辦新春酒會 麥美娟：良好大廈管理是新一年重點工作

馬年大年初七「人日」，民政及青年事務局今日（23日）假會展舉行丙午年新春酒會，行政長官李家超、中聯辦主任周霽、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、立法會主席李慧琼、多名政府主要官員和立法會議員出席。民青局局長麥美娟致辭時表示，回首過去一年，民青局秉持「民政幫到你」初心，讓市民安居樂業、讓福氣迎滿香江。

麥美娟強調，地區治理是施政根基，基層穩則香港穩，民青局會努力建立地區治理大團隊，聯同各區民政署、區議員、地區三會和關愛隊，以凝聚民心為核心，築牢基層治理的堅固堡壘。她又引述國家主席習近平提出「基層強則國家強，基層安則天下安」。展望未來，民青局將緊扣國家「十五五」規劃，根據行政長官指示，編定五年工作規劃，強化頂層設計，讓政策銜接有序，落地見效。

麥美娟表示，青年是香港的希望，更是國家的未來。民青局將以青年人才培養計劃為抓手，全方位培育青年，透過擴闊國際視野，協助他們建立大局觀念。她又宣布，「青年網絡」成員已突破27,000人，成為青年參與社會的重要平台。麥美娟又提到，關愛隊在第一期服務期間，已探訪約61萬戶長者及有需要家庭，並提供近10萬次家居支援服務。

她又指，良好大廈管理是今年重點工作，民政總署將推動多項改進措施，包括積極推進18區區議會成立「大廈管理工作小組 」，另外亦會提出《建築物條例》修訂，努力回應市民期望。

酒會開始時，在舞龍舞獅伴隨下，李家超與夫人李林麗嬋進入會場。適逢馬年，酒會邀請「古洞鼓樂團」演奏擊鼓樂，包括《歌唱祖國》等歌曲。其後，李家超又帶領一眾嘉賓祝酒，祝願國家民富業茂、國運永昌；祝願香港特區和諧安寧、欣欣向榮；祝願香港市民事事如意、歲歲平安。酒會完結前，李家超伉儷及麥美娟等與全場嘉賓大合照。

記者：陳俊豪

攝影：何健勇