大鵬灣香港段獲國家「美麗海灣」認證 議員關注生態旅遊承載力

政府今日（23日）向立法會環境事務委員會提交文件，匯報建設「美麗海灣」的工作進展。文件透露，大鵬灣（香港段）於去年12月獲國家生態環境部選為第四批「美麗海灣優秀案例」。環境及生態局指，最新監測數據顯示，香港各水域相關指數均達「良好」或「極佳」評級。當局正研究結合人工智能圖像分析技術，自動辨識海岸垃圾及評級海岸潔淨狀況。會上多名議員關注美麗海灣的生態旅遊問題。

政府研AI辨識海岸垃圾

環境及生態局局長謝展寰表示，政府會繼續加強生態保護，包括持續監測珊瑚群落、紅樹林及重要物種棲息地，並透過投放人工魚礁及推行增殖放流，養護海洋漁業資源。

污水治理方面，當局已將近岸污染整治範圍擴展至中環、尖沙咀、紅磡及觀塘等地區，目標在2027年底前將整體污染量減少50%。相關經驗與技術正推廣至維港以外地區，其中在元朗區調查發現25個污水渠錯駁個案，已有13個完成糾正，減少約50%的污染量。

謝展寰：可藉管理船隻調控旅客流量

選委界林筱魯表示，美麗海灣旅遊潛力高，隨着跨境旅遊越趨頻繁，關注局方如何處理承載力問題。謝展寰回應指，由於進出美麗海灣需要船隻，將來應可透過管理船隻調控旅客流量，具體做法可之後再議，策略上相對容易處理。

選委界劉智鵬則關注若美麗海灣在社交媒體爆紅，局方是否有計劃劃定不同區域的遊客容量限制。謝展寰指出，環境容量並非絕對數值，需視乎實際狀況，難以訂立具體數字，更實際的做法是觀察旅客喜好，按實際人流制定不同層次的管理計劃。

民建聯葛珮帆建議美麗海灣計劃發展低空旅遊，讓旅客從高空俯瞰景色。謝展寰表示大力支持，認為可先進行試驗，並研究升降點的具體需求。

盧偉國關注新界西水質

經民聯盧偉國關注新界西水質問題，建議政府訂立具體改善目標。局方回應指目前已有計劃改善新界西水質。環保署署長徐浩光補充，后海灣目前只有無機氮的指標超出國家標準，當局已應用近年研發的「浮游藻類群落完整性指數」生物性指標着手處理。

在區域合作層面，徐浩光透露，香港繼續與廣東省及深圳市透過不同平台推進海洋環境治理工作，包括「粵港海洋環境管理專題小組」、「港深環保合作專班」等，並善用跨境海漂垃圾通報機制。他指現在發現垃圾幾乎可以即時通知深圳方面，相關工作已進行一段時間，機制相當成熟。

當局表示，會積極籌劃下一階段「美麗海灣」建設，按實際情況選定合適海灣作重點推動。

記者：周育瑩