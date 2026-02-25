Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？

更新時間：06:00 2026-02-25 HKT
《財政預算案2026》今日（25日）上午11時公布。財政司司長陳茂波早前指，受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目相信只有低位赤字，甚至有盈餘。外界關注今年預算案會否「派糖」，包括提高薪俸稅退稅、差餉寬免、子女免稅額等。《星島頭條》持續更新現場重點，助讀者了解預算案最新資訊。

預算案2026︱政界預期「派糖」力度增 子女免稅額料有著墨

今年《預算案》封面顏色為紫色，陳茂波解釋，這寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。政府去年預計，本年度會錄得約670億元赤字，但陳茂波早前已預告經營帳目可提前一年恢復盈餘。公共財政狀況有改善，政界預期今年「派糖」力度會增加，相信薪俸稅退稅、住宅差餉寬免等紓困措施會延續；多個政團亦要求提高子女免稅額，相信《預算案》會有著墨。

此外，政府劃撥款約2億元成立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊文化旅遊，識別具商業吸引力項目，發展一日遊或深度遊等，北部都會區超過200條鄉村將包括其中。

不過，部分措施料不會推行，例如派消費劵、用強積金置業等。電動私家車「一換一」稅務寬減計劃去向亦備受關注，由於電動車普及程度已大增，政府今年有機會進一步減少優惠，觸發車行近月以「最後機會」作招徠促銷，不少車主「趕尾班車」換電動車。

財政預算案2026︱公務員有望「重獲」加薪

至於公務員加薪問題，去年《預算案》罕有公布行政、立法、司法機構一致凍薪，並叫停薪酬趨勢調查。據了解，政府今年會按既定機制決定公務員調薪，即由薪酬趨勢調查委員會進行調查，再交由行政長官會同行政會議決定。

▼財政預算案2026︱電動車「一換一」計劃可延續？▼

