鄉議局擬11月辦北都馬拉松 劉業強冀穿插新界文化特色 向外推廣北都

新界鄉議局今（23日）舉行「丙午年新春團拜」。行政長官李家超、中聯辦副主任羅永綱、政務司司長陳國基等出席。鄉議局主席劉業強指，鄉議局作為愛國愛港愛鄉的團隊，必定帶領原居民支持《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調北都建設正處於關鍵期，唯有在高水平安全保障下，才能專注發展。他又透露計劃於11月在北都舉辦馬拉松，盼可宣傳北都，帶動旅遊、經濟。

劉業強：安全是發展前提 穩定是繁榮基石

劉業強致辭時指，近日國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書，為香港長治久安提供指引，鄉議局作為愛國愛港愛鄉的團隊，必定帶領原居民支持白皮書，堅定維護國家主權、安全和發展利益。他又指白皮書不僅提供指引，亦為經濟、民生發展奠定基礎，過去一年香港經濟勢頭良好，旅遊業復甦、香港經濟保持活力，這些成果說明安全是發展的前提，穩定是繁榮基石。

劉業強續指，北都建設正處於關鍵期，唯有在高水平安全保障下，才能專注發展，將新界打造成香港的新引擎。他強調鄉議局支持北都發展，會做好地區工作聆聽居民聲音，發揮橋樑作用，又期望政府多與鄉議局溝通，保障鄉民合理權益。他又透露，計劃在舉辦北都馬拉松活動，讓社會感受到北都這遍土地的活力。

擬11月舉辦北都馬拉松 賽道途經村落及科技城

劉業強在活動後接受《星島頭條》訪問時補充，計劃首年北都馬拉松在今年11月舉行，預計可接受約一萬人參加，其中5千名額為「全馬」，5千為一公里至「半馬」，由鄉議局出發到元朗新田，途中會經過不少村落、新田科技城，料全程約42公里，賽道以單車徑為主，故影響居民較少，活動亦經顧問公司研究，現時正向當局申請，相信可行性高。他期望北都馬拉松能以「運動加文化」形式舉行，會穿插新界的文化特色，將向外推廣，盼可宣傳北都，帶動旅遊、經濟。

麥美娟：鄉議局是政府堅實夥伴 冀支持北都建設

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時讚揚，鄉議局一直秉持愛國愛港愛鄉精神，是政府的堅實夥伴，亦是政府與新界居民之間的重要橋樑 ，而在去年立法會選舉鄉議局亦動員鄉民支持。她提到今年是「十五五」開局之年，為積極對接十五五規劃，政府積極發展北都，亦深度參與大灣區建設，期望鄉議局全力支持政府加速推動北都建設，為香港注入更動能。

記者：林彥汛

攝影：何健勇