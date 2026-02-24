Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關愛隊｜中產區抗拒傳統探訪 丹拿關愛隊變陣辦化妝班：中產需關心非恩惠

政情
更新時間：07:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-24 HKT

政府2023年起在全港設立450多支關愛隊，第一期服務協議去年第三季起陸續屆滿，政府當時指全部關愛隊服務均達標，甚至超標。身處中產社區的東區丹拿關愛隊隊長曾卓兒接受《星島頭條》訪問時表示，居民一度因抗拒傳統探訪，他們需逐步改變服務方式，例如變陣改以化妝班、軍營參觀等活動融入社區，最終超額完成指標。

曾卓兒：參觀軍營等國教活動受歡迎

關愛隊恆常工作之一是探訪有需要人士，但在東區等較多中產家庭的社區，服務推展並非一帆風順。曾卓兒坦言，居民對傳統探訪服務或有抗拒心態，團隊只能「摸著石頭過河」，將探訪改為透過活動形式接觸居民，了解他們需要。其中，「化妝班」反應最為熱烈，因迅速爆滿而需加開；而帶領居民參觀解放軍軍營及消防潛水基地等國民教育活動，亦在開放報名後數小時內額滿。

談及上一期的KPI，曾卓兒表示團隊已「超額完成」，舉例KPI要求與警方聯合進行80次街站宣傳，而關愛隊實際執行了逾百次，幾乎每星期都設有三至四次流動服務站，積極接觸居民。根據資料，丹拿關愛隊在上一期服務中，共推行118次政策宣傳及教育活動，惠及15,272人；並舉辦10次節慶活動，受惠人數達18,650人。此外，關愛隊亦探訪了573戶長者及有需要人士，以及進行88次社區關愛服務及活動。

上門裝燈揭獨居翁暈倒 關愛隊：中產人士需關心而非恩惠

曾卓兒指，區內不少「獨老」或「雙老」家庭，有十多名隊員自願擔任「緊急聯絡人」，在突發情況下提供支援。她憶述，一次為六旬獨居長者上門安裝電燈時，因拍門久未有回應而察覺有異，最終發現對方暈倒在家，幸及時將其喚醒。

她強調，中產人士不是需要恩惠，而是關心、資訊和社區的歸屬感，又指關愛隊的設立並非只服務某一撮人，而是整個社區都需要關愛，「不是說沒有錢才需要關愛，政府推行關愛隊是要社會共融」。她認為，透過關愛隊與居民的聯繫，既能令政府政策宣傳更順利，亦能提升社區參與度。

未來新增法律講座 鼓勵參與屋苑法團事務

展望新一期工作，曾卓兒透露政府設定的KPI目標增加20%。丹拿關愛隊除增加街站宣傳頻次外，亦會新增「香港文化教育日」，帶領居民認識本地歷史建築。考慮到中產社區業主較多，團隊將新增法律講座，邀請專家講解樓宇管理及防止圍標等議題，鼓勵居民參與法團事務。醫療方面則會增加免費篩查及轉介服務。

記者：郭文卓

