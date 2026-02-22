香港鐵路標準︱前九鐵主席田北辰稱「大快人心」：打破英美顧問公司長年壟斷

運輸及物流局預告《香港鐵路標準》即將面世，稱《標準》不僅是香港自家品牌，目標是讓它成為大灣區標準，乃至新世界標準之一。前九鐵主席、實政圓桌召集人田北辰接受《星島頭條》訪問時形容是「大快人心」，直言「等咗26年」，希望新標準能打破多年香港鐵路工程顧問服務由兩間公司壟斷的情況，令世界各地，包括歐洲、亞洲及內地等公司能參與投標，在保證質素和安全的前提下，節省成本並加快興建鐵路。

田北辰：兩間英美顧問公司長期壟斷

田北辰表示，自他上任九鐵主席首年的第二次董事會會議起，已就鐵路工程標準由誰制訂提出疑問，當時獲悉標準由英國人訂下，而相關顧問服務長期以來，均由兩間英美顧問公司壟斷，形容該標準造價昂貴、耗時漫長，直言「嗰啲標準係有益邊個、邊個熟咪容易中標。」

容納國內外標準有助大減造價

他解釋，現時重鐵使用英國標準安全系數過高，形容是在無需要的情況下，為增加「抽佣」收入，令造價增加，就像「明明只須戴一個頭盔，係要人哋戴三個」。他坦言，如果標準一日不修改，「兩間公司一定千秋萬世做落去」，而他認為如果《標準》能容納國標或歐洲其他標準，有競爭力的海外公司參與投標便能大幅減低成本造價，亦能提高建造速度。

相關新聞：《香港鐵路標準》下周面世 運物局擬立法規管集體運輸系統專營權 料年內提交立法會

洪前鐵路等重鐵或採新標準

至於《標準》品質和安全性方面，田北辰指，現時國標的安全系數非常不錯，「全世界都揾內地去起鐵路」，加上《標準》是將可接受範圍擴展到全世界，包括瑞士、瑞典等標準，而《標準》主要涵蓋鐵路基建、土木工程、機電工程、信號系統等。他指現時港鐵北環綫支線已採用國家標準，而將來有可能使用《標準》的會是洪前鐵路等重鐵。

翻查資料，北環綫支線跨境鐵路工程，政府將採用內地標準興建。路政署署長邱國鼎去年接受《星島》訪問時指，支綫工程目標2034年同步開通，較原本計劃早2至4年，強調內地鐵路標準已是「國際領先」，對安全絕對有信心。

記者：陳俊豪