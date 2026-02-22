長洲西灣及榕樹灣等3個公眾碼頭料今年竣工 發展局：有序推展「改善碼頭計劃」項目

發展局局長甯漢豪在網誌表示，發展局於2017年推出「改善碼頭計劃」，透過重建或增建公共碼頭，以及提升碼頭設施，改善新界及離島偏遠地方的對外海上交通。計劃涵蓋23個公眾碼頭，其中10個已完成工程並投入服務，餘下的項目會繼續按工務工程的優次和整體部署，有序地推展，當中長洲西灣碼頭、大澳公眾碼頭及南丫島榕樹灣公眾碼頭預計於今年完成改善工程；而西貢麻南笏碼頭及大埔榕樹澳碼頭的改善工程則預料在明年完成，便利市民及遊客一同發掘香港海岸、離島及郊野的多元魅力。

已完成10個碼頭改善工程

土木工程拓展署工程師梁國華表示，「改善碼頭計劃」可讓市民在更安全、舒適的環境下出行，現時已完成改善工程的10個碼頭分別位於南丫島的北角；西貢的滘西村、糧船灣；大埔的荔枝莊、深涌、三門仔；沙田的馬料水；大嶼山的二澳、東涌馬灣涌；以及馬灣的石仔灣。土木工程拓展署聯同相關部門在推展各項目時，通盤考慮公共安全、交通暢達性、地區訴求及環境等多方面因素，並以「以人為本」作為設計和工程取向，務求每一個碼頭都能切合市民需要。

立法會議員（香港島西）陳學鋒認為，南丫島北角碼頭的改善工程大大改善了居民的出行體驗。他指南丫島北角碼頭以前只有簡單登岸設施，船隻泊岸時只可以船頭靠岸，一旦受風浪影響，市民登岸或登船會相當危險。而新碼頭落成後，泊位非常寬闊，設施完善，船隻可以穩定地「側靠」泊岸，便利市民特別是長者上落，因此居民亦有感新碼頭令他們的生活質素有所提升。

糧船灣新碼頭泊位增至四個

局方指，糧船灣碼頭的改善工程，更對傳承傳統節慶起着關鍵作用。新碼頭落成後，泊位由一個增至四個，大大改善舊碼頭難以應付大量人流的問題。糧船灣天后宮值理會代表張溢良相信，今年天后誕人流將更為暢旺，而隨着新碼頭落成，遊人登船、登岸亦更為安全及暢順。

政府形容新碼頭設計更為現代化，增設 Wi‑Fi、無線充電裝置及電子顯示屏，讓市民在候船時也能方便獲取資訊和使用電子裝置。馬料水新渡輪碼頭提供兩個泊位，有助分流原有馬料水渡輪碼頭及附近梯台的船隻和乘客流量，紓緩假日的繁忙情況。

有望逐步開拓「水路」遊覽模式

梁國華指，在規劃新碼頭時，團隊積極引入創新科技，應對複雜的海洋環境及極端天氣，藉以提升工程效率及安全。以馬料水新渡輪碼頭為例，工程團隊配置了計劃中最大型的浮動平台系統，讓輪椅使用者及有需要人士在不同潮汐情況下也可平穩、安全地登船，體現無障礙出行。

立法會議員（選委會）姚柏良認為，香港擁有美麗的海岸線以及離島和小島嶼，這些地方往往缺乏陸路交通接駁，隨着馬料水新渡輪碼頭、荔枝莊及深涌碼頭的改善工程陸續完成，有望逐步開拓「水路」遊覽模式，讓市民及遊客感受吐露港及印洲塘一帶的優美景色及獨特地質風貌。姚柏良表示，新碼頭的完善配套讓郊遊模式產生更多可能性，令市民及遊客的體驗更為豐富。