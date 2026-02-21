Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國向全球加徵關稅 林健鋒：關稅戰無贏家 籲外界靜觀其變

更新時間：19:12 2026-02-21 HKT
發佈時間：19:12 2026-02-21 HKT

美國最高法院裁定總統特朗普的關稅措施不合法，特朗普其後簽署行政命令，2月24日起向全球加徵10%關稅。行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，關稅戰沒有贏家，只會搞亂世界貿易秩序，美國政府應尊重法庭裁決。他又指，特朗普政府政策經常改動，加上快將訪華，認為外界應靜觀其變。

林健鋒指，特朗普政府政策經常改動，加上快將訪華，認為外界應靜觀其變。資料圖片

財經事務及庫務局局長許正宇今早出席電台節目後，被問到新安排對香港的影響，他說事件體現本港政策穩定性和確定性，體現香港作為一個資金、投資的安全港或避風港的優勢，同時讓全球投資者知道可預見性的重要性。

特朗普加徵10%關稅 許正宇料對本港經濟影響有限

特朗普在社交平台Social Truth發文，宣布已簽署行政命令，向全球加徵10%關稅。這項新關稅將於2月24日生效，為期150天。對於包括製藥業在內的獨立調查產業及根據美墨加協議進入美國的商品仍享有豁免。

白宮其後證實，在最高法院作出裁決後，美國政府依據先前行政命令、援引《國際緊急經濟權力法》推動的相關關稅將不再有效。白宮官員指，先前已與美國達成貿易協議的國家，未來也將適用這項10%的新關稅稅率。

