宏福苑安置｜范駿華支持政府提高收購價 反映極大誠意 民建聯：順應絕大多數居民共同期望

財政司副司長黃偉綸今日（21日）舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。政府會收購受火災影響的7座大廈，向未補價單位業主提供實用面積每呎8,000元收購價，已補地價單位則每呎10,500元收購算，收購成本將涉68億元。立法會選委界議員范駿華支持政府收購業權方案，以回應大部分宏福苑業主希望盡快解決長遠安置問題，收購業權的價格亦較一般估算高，反映政府對災民的關心，有助居民獲得更合理支援，形容政府在處理事件上已給予極大誠意。

他明白居民對屋苑有感情，但始終災難已發生，相關樓宇亦不宜居住，待原址重建或需時甚長，要解決長遠住宿安排不能只單靠政府，需要各方同心協力去處理問題，並謂當局安排已充分兼顧情、理、法，呼籲居民積極考慮接受，免卻具極大不確定的索償程序和漫長的等待，盡早展開新生活。

至於未受火災波及的宏志閣，他認同政府需尊重私人產權，且沒有現行法例可強行回收，呼籲業主盡早達成共識，即與政府溝通探討可行的方案。

民建聯認同政府尊重私有產權及法律考慮處理宏志閣

立法會房屋事務委員會下周一( 23日 )召開特別會議討論相關安排。民建聯表示，支持政府收購業權，並以收購業權為核心方向，同時提供多元靈活選擇，方案中政府收購業權的價格較一般估算有所提升，民建聯認同是充分反映政府對災民的深切關心和額外體恤，有助居民獲得更合理補償，減輕壓力。

對於未受火災波及的宏志閣，民建聯認同政府是尊重私有產權及法律考慮。整體而言，從資源分配的角度出發，民建聯亦認同是次方案是從情、理、法的維度全面保障災民權益，體現方案的周全性及人文關懷。

民建聯相信今次方案順應絕大多數居民的共同期望，將有效加速安置進度，平衡公帑使用，為大埔社區帶來長遠穩定與新生。民建聯呼籲社會各界團結支持政府落實方案，並將繼續密切監察執行情況，協助災民解決實際困難，共同建設更美好的香港。

有居民指今日公布收購價較當初問卷提出的金額高

身兼大埔區「大廈管理工作小組」主席的經民聯區議員羅曉楓認為，宏福苑居民的家庭狀況及生活處境各異，面對的實際情況亦有所不同。他特別提到，政府早前推行「一戶一社工」的模式，直接與每一戶居民接觸，深入了解他們對中長遠房屋的需要，是最有效、最直接及最客觀的統計方法。他認為今日公布的方案是經過專業團隊整合分析，並在平衡各方因素後，最大限度貼近居民切身需要和意願的結果。他續指，有居民看完政府公布後向他表示，比起當初問卷提出的金額高，強調政府在釐定最終業權回購價時，既要回應居民的意願，但亦要留意公帑運用。

梁美芬歡迎宏福苑援助基金撥出28億元

港區全國人大代表、立法會議員梁美芬表示，歡迎宏福苑援助基金撥出28億元，支援政府一次性收購行動，連同用40億公帑，合共68億元用作收購業權 。她稱宏福苑受影響的小業主並非富裕人士，而是多年辛勤積蓄才置業的基層家庭，絕非單一住戶可自行透過銀行、保險或地產代理處理物業買賣問題那般簡單，因為涉事單位已被焚毀，而不少業主仍背負按揭貸款。她全力支持政府介入協助，以較為果斷精準的方式處理事件。

她又建議政府可有目標地向有實力的慈善基金作專項為宏福苑災後重建的工作募捐，呼籲社會各界盡力協助災民，在合理時間內落實安置安排。現時最早可於年底入伙的過渡安排，期望各方不要拖延，應向前推進，盡快協助災民走出現有困局。

梁文廣倡為居民提供「白居二」資格

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣表示，政府在平衡公帑運用及居民意見後，提供收購業權及「特設銷售計劃」等多元選項，讓居民可按自身情況選擇，做法值得歡迎。他認為，政府在諮詢後提高收購價，是從居民角度出發的體恤之舉，相信居民會更容易接受。

對於「特設銷售計劃」提供近四千個房委會及房協的全新資助出售單位，梁文廣表示歡迎，認為有助居民盡快安居。他亦建議政府可考慮為居民提供「白居二」資格，讓他們可在居屋第二市場購買未補價單位，增加住屋選擇。

促協助宏志閣居民達共識

梁文廣指出，目前方案未涵蓋未受大火波及的宏志閣，政府應主動協助居民達成共識。他認為，若居民同意政府以整體收購業權方式處理，將有助加快規劃整個地塊的未來用途。