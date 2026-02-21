財政預算案2026｜工總倡全面撤銷烈酒稅 林世豪：鞏固貿易地位非鼓勵飲酒

財政預算案下周三（25日）出爐，香港工業總會主席林世豪今日（21日）出席電視節目表示，政府應完全撤銷烈酒稅，以鞏固香港的國際貿易中心地位，並帶動倉儲、物流等相關產業發展，強調減稅旨在推動貿易而非鼓勵市民飲酒。

籲全面撤銷烈酒稅

工總早前就預算案提交意見書時，建議全面撤銷烈酒稅。林世豪表示香港作為自由貿易港，應撤銷所有烈酒稅，包括目前10%、適用於200港元以上烈酒的稅率及門檻。他指出，烈酒稅降低後首9個月，烈酒貿易額已錄得17%增長，證明減稅能有效推動貿易。

惠及倉儲、物流、飲食等產業鏈

他分析，如實現零稅率，烈酒將無需存於保稅倉，令全港成為一個「大型保稅區」，有助香港與其他亞洲免稅地區競爭；認為不僅能簡化物流手續，香港更能發揮橋樑角色，協助歐美烈酒進入內地市場，同時推動內地烈酒走向國際，從而惠及倉儲、物流以至飲食等整個產業鏈。

酒價降低不會令市民飲用更多烈酒

被問及烈酒稅200元的門檻被取消後，會否鼓勵市民飲用烈酒。林世豪強調，減稅目的為提升產業及鞏固貿易地位，而非鼓勵本地消費，不相信酒價降低會導致市民飲用更多烈酒。

對於撤銷烈酒稅有助推動夜經濟的說法，林世豪表示不同意，他舉年宵為例，指出年宵非以飲酒作招徠，但依然吸引不少人流。認為夜經濟的興旺取決於整體社會氛圍，而非單靠飲酒帶動。

市場「無形之手」能自我調節夜經濟

至於有建議推出夜間消費券，他同樣認為沒有必要。他深信市場的「無形之手」能自我調節，若經濟環境向好，食肆等商戶因應需求自然會延長營業時間。他舉例，現時仍有餐廳晚市預約爆滿，證明優質的服務和出品才是致勝關鍵，市場力量會迫使整個業界提升質素，不應強行「谷人出去」消費，政府無需特別介入，而是要營造一個有利消費的整體環境。

林世豪指出本港去年第四季GDP預估增3.8%，認為作為一個成熟經濟體，形容本港經濟一路向好。被問及對本港的開源建議，林世豪指出現時經營帳戶回復正數，政府的焦點應從過去填補財政缺口的思維，轉向投資未來，謀求長遠的社會及經濟收益。他指，政府近年積極推動新興產業及北部都會區發展，若能吸引生物科技、大健康、數據中心等大型企業落戶，將有助香港經濟成功轉型。

發揮4間百大大學優勢

林世豪認為，香港發展策略不應以低成本與人競爭，而是要突顯其獨特優勢，「唔可以同人鬥平，要鬥靚」。他指出，全球首100間大學中，香港佔了四席，能為本地科研領域持續輸送大量優秀人才。加上地緣政治變化背景下，許多外國頂尖科研團隊正尋求來港發展的機會，香港應把握此機遇，積極招攬海外團隊，以推動創科及新興產業的發展，為未來的增長奠定堅實基礎。

另外，林世豪期望預算案可繼續支援中小企，希望政府體諒現時中小企的營商環境，盡量減免費用，如利得稅、牌照費，亦建議優化及延長「還息不還本」安排。