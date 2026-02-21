《香港鐵路標準》下周面世 運物局擬立法規管集體運輸系統專營權 料年內提交立法會

運輸及物流局局長陳美寶於年初五發網誌，預告《香港鐵路標準》將於下周面世，更稱《香港鐵路標準》不僅會是香港的自家品牌，目標是讓它成為大灣區標準，乃至新的世界標準之一。



路政署同步成立「鐵路審批組」，整合屋宇測量、結構工程及土木工程等專業範疇的力量，一條龍處理新鐵路項目的建築圖則審批工作，為安全和質量嚴格把關，審批組同時設立電子中央審批平台，進一步加快提交文件及審批建築圖則的流程。



當局正積極籌備立法，引入一套技術中立、通用且標準化的全新監管框架，為規管日後引入的陸上集體運輸系統的專營權及服務提供法律基礎。新的制度將有助縮短引進新系統及新營辦商的籌備時間，讓特區政府能靈活應對創新運輸模式及市場變化，迅速把握技術突破帶來的機遇。相關條例草案預計於今年內提交立法會審議。



她表示，《香港鐵路標準》的特色可以用兩個「一」字蓋括，包括「共冶一爐」，將東西精髓緊密聯繫，融合一起正是香港鐵路標準的特色，香港沿用的鐵路標準從沒有輯錄成書，而是結合現行多項香港法律及法例、相關政府部門各自的工程標準、技術指引及要求，以及鐵路公司的企業設計及技術規範所構成的體系。這體系主要以英國及歐洲標準為基礎，再因應本地情況調整，已沿用數十年，並隨着推展鐵路項目更新。



在確保鐵路安全、質量和績效為本的大前提下，經過詳細分析和比對後引入國家標準和其他地方合適的鐵路標準，再因地制宜，按香港環境條件作出調整。《標準》整合了適用在香港的不同鐵路準則，「新標準」除了保留香港沿用的鐵路標準體系；更廣泛參考國際不同的標準及規範，當中包括歐洲標準EN、電機電子工程師IEEE標準、國際電工委員會IEC標準、國際標準化組織 ISO標準 。



第二個「一」是一覽無遺，新標準覆蓋鐵路項目的整個生命周期，一條鐵路從圖紙設計開始，到施工、營運，以至維修保養，都能提供清晰技術依據和指引，有規可循。新標準容讓新鐵路項目選用更多不同的先進建築技術、建築物料、裝備及鐵路系統，並提供清晰的技術規範作為監管部門的審批依據，同時便利業界制定及優化施工工序。



她相信《香港鐵路標準》可推動業界採用標準化設計、引入創新建造技術及物料、完善供應鏈及優化工序，與時並進、提速提效，同時亦正因新標準覆蓋鐵路項目的整個生命周期，對營運者紀錄、管理及維修保養鐵路資產，以及乘客的良好體驗都有裨益，包括日後鐵路車站可優化整合設備，地盡其用；更大規模使用先進M.I.C組裝合成技術，亦可提速提效；及乘客設施的規格亦會得到提升，進一步改善乘客體驗。



記者：郭詠欣

