張國鈞：香港專業服務具三大獨特優勢 冀做好「金牌媒人」為內企精準牽線

更新時間：11:03 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:03 2026-02-20 HKT

律政司副司長張國鈞早前到印尼訪問，期間到訪當地一戶家喻戶曉的雪糕品牌艾雪（Aice）的總部，並與集團總裁王嘉成進行交流。他強調，新一年將帶領「香港專業服務出海平台」以及由業界專家組成的「出海專業服務專家委員會」，進一步整合香港金融、法律、會計等界別資源，致力做好「金牌媒人」，為內地企業精準牽線，配對最適切的專業服務。

艾雪以香港為據點啟航出海到東南亞

張國鈞表示，艾雪的創始團隊均來自中國內地，他們獨具慧眼，選擇以香港為據點，再啟航出海到東南亞。十年耕耘，今天的艾雪已成為印尼的「國民雪糕品牌」，東南亞市佔率穩步攀升，更計劃拓展至巴西、坦桑尼亞等其他赤道地區市場。

律政司副司長張國鈞早前到印尼訪問，期間到訪當地一戶家喻戶曉的雪糕品牌艾雪（Aice）的總部，並與集團總裁王嘉成進行交流。政府新聞處圖片
張國鈞(左)強調，新一年將帶領「香港專業服務出海平台」以及由業界專家組成的「出海專業服務專家委員會」致力做好「金牌媒人」。政府新聞處圖片
香港專業服務具三大獨特優勢

他提到，香港專業服務有三大獨特優勢，首先，香港具國際級金融賦能，助力企業穩步成長，作為國際金融中心，匯聚了全球頂尖的投資銀行和金融機構，其地理位置、工作語言以及文化包容性，為企業提供了無可比擬的融資平台。

他續指，香港普通法體系為企業保駕護航 ，在「一國兩制」下，香港是國家唯一的普通法司法管轄區，法律體系與國際高度接軌，加上全方位的專業服務，成為內企「出海」的信心之選 ；第三則是全方位的專業服務，除了金融和法律，香港的會計、管理、認證等專業服務同樣具備國際視野和高水平標準。

張國鈞最後形容艾雪的故事，正是香港專業服務助力內企成功「出海」的最佳寫照，期待未來有更多內企，借助香港這個高水平的專業服務平台，乘風破浪，開拓更廣闊的國際市場。

