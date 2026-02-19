港人初二北海道遇襲 特區政府向日本駐港總領事表示關注 要求保障香港旅客安全

春節期間，日本北海道初二（18日）凌晨發生一宗港人在札幌市內餐廳被人用啤酒瓶毆打頭部的案件。特區政府今日（19日）發新聞稿，提醒前赴日本的港人注意安全，並指已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

香港入境事務處（入境處）在得悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解並跟進事件，並按當事人意願提供可行的協助。

相關新聞：港人初二北海道遇襲 遭日漢啤酒樽扑頭

特區政府已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。入境處會繼續與外交部駐港特派員公署及中國駐日本使領館保持緊密聯繫，向在日港人提供需要的適切協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

中國駐札幌總領事館在2月18日發文，指當日淩晨，1名中國香港居民在北海道札幌市內餐廳被人用啤酒瓶毆打頭部，警方當場逮捕日本人嫌犯。中國駐札幌總領館已向當地警方提出交涉，要求警方依法執法，嚴肅追究加害者責任，切實維護中國公民安全與合法權益。