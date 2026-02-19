Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人初二北海道遇襲 特區政府向日本駐港總領事表示關注 要求保障香港旅客安全

政情
更新時間：18:15 2026-02-19 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-19 HKT

春節期間，日本北海道初二（18日）凌晨發生一宗港人在札幌市內餐廳被人用啤酒瓶毆打頭部的案件。特區政府今日（19日）發新聞稿，提醒前赴日本的港人注意安全，並指已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

香港入境事務處（入境處）在得悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解並跟進事件，並按當事人意願提供可行的協助。

相關新聞：港人初二北海道遇襲 遭日漢啤酒樽扑頭

特區政府已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。入境處會繼續與外交部駐港特派員公署及中國駐日本使領館保持緊密聯繫，向在日港人提供需要的適切協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

中國駐札幌總領事館在2月18日發文，指當日淩晨，1名中國香港居民在北海道札幌市內餐廳被人用啤酒瓶毆打頭部，警方當場逮捕日本人嫌犯。中國駐札幌總領館已向當地警方提出交涉，要求警方依法執法，嚴肅追究加害者責任，切實維護中國公民安全與合法權益。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
22小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
5小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
10小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
22小時前
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
飲食
2026-02-18 14:27 HKT
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
7小時前