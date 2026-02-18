羅淑佩觀賞花車巡遊 大讚：精彩、美輪美奐！ 上載私房照片湊熱鬧︱Kelly Online

旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」昨晚大年初一（17日）在尖沙咀舉行。文體旅局局長羅淑佩今日（18日）在社交平台發文，指昨晚的花車巡遊非常精彩，大讚花車全部美輪美奐。她認為國泰航空80周年出動穿上歷來各款機艙服務員制服的同事傾力演出，既懷舊又十分吸引。

而主要景點如迪士尼、海洋公園、馬會，以及新參與的麥當勞、林村許願節和香港潮流IP花車等各展所長。她又指，幸好旅發局早有準備，以啟德主場館和以馬為主題的一大一小花車壓軸，為巡遊劃上完美句號。

羅淑佩表示，花車以外，40多隊表演隊伍的演出亦熱鬧、緊張和搞笑兼而有之，強勁得很。她說，看過花車，觀眾亦帶興奮心情、愉快笑容離開，表示當局會繼續努力，在農曆新年假期給市民和旅客帶來精彩連連。她最後在帖文笑言：「既然全網洗版，我也來湊湊熱鬧，貼些私房照片與大家分享！」

