農曆新年︱特首、司局長向《星島》讀者拜年 李家超：帶領香港寫下繁榮穩定新篇章

政情
更新時間：07:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-19 HKT

今日（2月19日）是年初三，行政長官李家超及一眾司局長，透過《星島頭條》向全港市民拜年。

行政長官李家超：

馬年伊始，我祝願《星島日報》讀者新春大吉，和樂安康。新一年，政府將貫徹銳意改革，創新求變的精神，把握國家「十五五」規劃帶來的龐大機遇，帶領香港經濟延續強勢、開創新局，並致力團結社會，發展經濟、改善民生，寫下香港繁榮穩定新篇章。

行政長官李家超。政府新聞處
政務司司長陳國基：

駿馬揚蹄福樂至。展望丙午馬年，特區政府將帶領香港在國家「十五五」規劃中展現更大擔當，與市民一同抓緊歷史機遇，分享發展成果。祝《星島日報》讀者心想事成、喜氣洋洋！ 

政務司司長陳國基。陳國基FB
財政司司長陳茂波：

金馬迎春、馬年大吉！在此祝願各位龍馬精神、萬事勝意、家庭幸福！

今年是「十五五」規劃的開局之年，我們將更積極融入和服務國家發展大局，以自身所長、服務國家所需。展望新一年，外圍環境充滿挑戰，但也將會有不少新機遇。我們將積極拼經濟、謀發展，大力吸引企業、匯聚人才，讓多元化發展的成果更好惠及市民。

財政司司長陳茂波。陳茂波FB
律政司司長林定國：

駿馬迎新歲，家安福運亨！馬年伊始，我祝願香港駿業騰飛、馬到功成！各位市民龍馬精神、平安順遂、新年進步。新一年讓我們同心協力，並駕齊驅，為國家構建繁榮穩定的美好前景！

律政司司長林定國（右）。林定國FB
政務司副司長卓永興：

恭祝全港市民馬年順景、馬到功成！國家國運昌隆、國泰民安！香港一馬當先、馬年豐收！馬象徵奮進與力量，在「十五五」開局之年，特區政府與香港社會各界同心同德，馬力全開，以萬馬奔騰的磅礡氣勢、馬不停蹄的幹勁，全力拼經濟、謀發展，令香港經濟更暢旺、市民更幸福安康。

政務司副司長卓永興。卓永興FB
財政司副司長黃偉綸：

踏入馬年，我祝願香港經濟穩步上揚，各行各業蓬勃興旺！大家身體健康、龍馬精神、萬事如意！來年，我期望繼續與各界攜手，建設更美好香港，也盼望與大家一起關心和幫助社會上有需要的朋友，讓香港滿載愛心。

財政司副司長黃偉綸。黃偉綸FB
律政司副司長張國鈞：

新一年，我們會馬不停蹄，善用香港普通法制度的獨特優勢，加快推動大灣區的法治建設，更好發揮「香港專業服務出海平台」的作用，為國家和香港發展貢獻力量！祝各位龍馬精神、好運奔騰！

律政司副司長張國鈞。張國鈞FB
文化體育及旅遊局局長羅淑佩︰

駿馬迎春，萬象更新。文化體育旅遊並進，同心開創香港新篇。祝願香港百業興旺，市民龍馬精神，萬事如意。新春進步，共創璀璨豐年！

環境及生態局局長謝展寰︰

各位馬年好！我謹代表環境及生態局仝人恭祝大家在馬年事事順利、馬到功成。新一年，環境及生態局會策馬前行，主動積極融入國家「十五五」規劃大局，亦會馬力全開，持續推動綠色低碳轉型，和大家共建美麗香港。

創新科技及工業局局長孫東︰

馬年納福，祝大家龍馬精神、萬事勝意！新一年，我們會快馬加鞭推進創科發展，令香港取得更多亮麗成果，揚名四海。恭喜恭喜！

房屋局局長何永賢︰

祝大家馬年如意，歲歲平安！房屋局會繼續與社會各界攜手並肩，塑造更多幸福的屋邨與社區，協助不同階層市民安居樂業。

勞工及福利局局長孫玉菡︰

駿馬奔騰，好運加「馬」。馬象徵著活力充沛，勇往直前。 勞福局上下將繼續以創新求變的思維，做好保障勞工、關愛弱勢社群和吸引人才的工作。我代表勞福局仝人，謹祝大家龍馬精神，身體健康。做生意的駿業宏開，打工仔馬到功成。新一年事事順利。

財經事務及庫務局局長許正宇︰

馬年伊始，祝願各位龍馬精神，馬到功成！我們會繼續以金融賦能產業，與巿民一起把握各種黃金機遇，願家家金銀滿屋，財源廣進！

民政及青年事務局局長麥美娟︰

民青局秉持以民為本的施政精神，把工作做深做廣，推動社區、家庭和青年三方和諧發展。祝各位馬年吉祥，福氣滿門，家和萬事興！

運輸及物流局局長陳美寶︰

丙午馬年，我祝願運輸及物流業界客通四面、貨聚八方。做生意的朋友駿業宏開，各位與家人好友龍馬精神，做任何事都馬到功成！

保安局局長鄧炳強︰

駿馬奔騰迎新歲，國安家安展宏圖！保安局祝大家馬運亨通、身體健康！我們會謹守崗位，維護國家安全，讓市民安居樂業，國安家安！

公務員事務局局長楊何蓓茵：

駿馬載福來，我恭祝各位馬年萬事如意、香港百業興旺﹗新一年公務員隊伍會繼續支持行政長官施政，為香港拼經濟、謀發展、惠民生。

教育局局長蔡若蓮：

駿馬奔騰，萬象更新！踏入馬年，祝願大家身體健康、萬事如意！同學笑口常開、學業進步！新一年，教育局會繼續與大家同心協力，推動優質教育，為香港培育更多德才兼備的棟樑人才。

商務及經濟發展局局長丘應樺︰

新的一年，我們會「策馬揚鞭」，主動積極對接「十五五」規劃，善用香港優勢，為經濟注入新動力。祝各位市民龍馬精神、馬到功成！

發展局局長甯漢豪︰

新一年是丙午馬年，我代表發展局向大家拜年，恭祝各位龍馬精神、萬事如意、闔家幸福！馬象徵奔騰不息、奮發向前，正是香港當前全力推進高質量發展的寫照。新一年，期盼我們各項工作都馬到功成，讓市民共享發展紅利，共創更美好未來！

署理政制及內地事務局局長胡健民：

今年是「十五五」規劃開局之年，香港將迎來新的發展機遇。我們必須主動對接國家政策，更好融入和服務國家發展大局。恭祝大家馬年順景，馬到功成！

