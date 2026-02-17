Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花車巡遊2026︱李家超「三語」拜年：各行各業一馬當先 家家戶戶幸福美滿

政情
更新時間：20:20 2026-02-17 HKT
發佈時間：20:20 2026-02-17 HKT

大年初一，花車巡遊是香港慶祝農曆新年的頭炮活動。行政長官李家超與夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅發局主席林建岳出席由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」。李家超以「三語（廣東話、普通話、英語）」拜年，祝大家在新的一年福星高照、馬到功成。他又指，過去一年香港接待近5,000萬名旅客，他們留下了足跡和歡笑聲，而世界各地旅客對香港的喜愛，「是我們繼續進步的動力」。

李家超稱，新的一年的繼往開來，加大力度向全球旅客推廣香港獨特魅力，發掘更多地道特色，讓香港成為旅客心目中的首選旅遊目的地。「駿馬奔騰辭舊歲，同心共進啟新程」，李家超祝願香港新的一年猶如駿馬昂首，氣勢如虹，經濟發展全速奔馳，各行各業一馬當先，家家戶戶幸福美滿，歲歲年年如意吉祥。

李家超與表演團隊見面送祝福

李家超於欣賞表演前和部分表演團隊代表見面並送上馬年祝福，感謝他們為香港帶來這場視聽盛宴。李家超指，多款融入駿馬元素的花車極具巧思，帶出大熊貓、林村許願樹、主題公園、連串盛事等香港特色元素，盡顯香港作為旅客熱門旅遊目的地的魅力。一眾本地、內地以及海外表演團隊勁歌熱舞，將尖沙咀變成歡樂的跳舞街，打造成盛大新年狂歡派對，相當熱鬧。

他又指，參與巡遊的花車還將於年初二起在不同地點停泊，成為打卡點，部分表演團體更會現場獻技。整個農曆新年，全港還有一系列精彩活動，歡迎市民和旅客參加，盡情感受獨一無二的香港年味和新春體驗。

警務處處長周一鳴亦有到場視察。

攝影：何家豪、蘇正謙

