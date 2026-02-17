年初一︱陳國基與鄧炳強視察落馬洲支線管制站運作 感謝前線人員佳節期間緊守崗位

政務司司長陳國基今日（大年初一）在保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯和海關關長陳子達陪同下，視察落馬洲支線管制站，實地觀察管制站在農曆新年期間的清關、疏導人流、維持秩序等安排和運作情況。

他們又探訪當值的入境處、海關和警務處前線人員，送上新年祝福及感謝他們在佳節期間緊守崗位。

陳國基（右一）在鄧炳強（右二）陪同下，視察落馬洲支線管制站，聽取香港警務處人員匯報。政府新聞處圖片

陳國基（前排左）在郭俊峯（後排右三），視察落馬洲支線管制站，聽取入境事務處人員匯報。政府新聞處圖片

各部門已協調及統籌口岸和交通配套

陳國基表示，政府各部門已協調及統籌口岸和交通配套，與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通等安排；入境處並已在各口岸加開櫃枱，以疏導人流及車流，前線人員亦減少休假，以便彈性調配人手。

陳國基呼籲農曆新年假期訪港旅客提前規劃行程，鼓勵他們在參與各項賀年活動後留港過夜，深入體驗香港的節慶文化，感受香港獨特的城市魅力。市民和旅客亦可瀏覽旅發局的一站式新春節慶專頁，以及保安局的一站式過關資訊平台「口岸通」，獲取包括主要旅遊景點的開放時間和輪候時間、各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。