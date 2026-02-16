Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱司局長完成18區「駿馬迎新」歲晚家訪 傳遞正能量與祝福

政情
更新時間：18:29 2026-02-16 HKT
發佈時間：18:29 2026-02-16 HKT

由民政事務總署統籌的18區「駿馬迎新」歲晚家訪今日（16日）進行最後一日活動。特區政府主要官員繼續走訪多區，包括沙田區、荃灣區、離島區、觀塘區、東區和大埔區，上門探訪不同家庭，為他們送上賀年福袋，與大家分享節日歡樂，共慶新春。

律政司副司長張國鈞在沙田民政事務專員余懷誠陪同下，聯同沙田區區議員和地區服務及關愛隊伍代表探訪居於恆安邨的基層家庭和長者，與他們閒話家常，關心他們的居住和生活狀況，並送贈賀年福袋。

商務及經濟發展局局長丘應樺（左二）今日（二月十六日）在觀塘民政事務專員何立基（左一）陪同下，探訪居於油塘邨的雙老和年輕家庭。政府新聞處

保安局局長鄧炳強在荃灣民政事務專員區家盛陪同下，聯同荃灣區區議員和關愛隊代表探訪居於深井的長者家庭及中產家庭，與他們親切交流，並送上節日祝福。

環境及生態局局長謝展寰在離島民政事務專員楊蕙心陪同下，聯同離島區區議員、關愛隊以及少數族裔關愛隊代表探訪居於翔東邨的雙老家庭和少數族裔家庭；商務及經濟發展局局長丘應樺則在觀塘民政事務專員何立基陪同下，聯同觀塘區區議員和關愛隊代表探訪居於油塘邨的雙老和年輕家庭。

發展局局長甯漢豪（左三）在東區民政事務專員黎旨軒（右二）陪同下，探訪居於模範邨的少數族裔家庭和獨居長者。政府新聞處

此外，發展局局長甯漢豪在東區民政事務專員黎旨軒陪同下，聯同東區區議員和關愛隊少數族裔代表探訪居於模範邨的少數族裔家庭和獨居長者；署理政制及內地事務局局長胡健民則在大埔民政事務專員鍾慧婷陪同下，聯同大埔區區議員和關愛隊代表探訪居於富蝶邨的長者家庭和年青人。

特區政府主要官員一連四日（13日至16日）走訪18區，探訪多個長者家庭、年青家庭、基層家庭、少數族裔家庭等，透過面對面交流表達關懷，傳遞正面能量與祝福，與社區和市民共迎新歲。

