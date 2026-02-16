農曆新年︱李家超觀塘年宵逾千元買年花 掏$100元買原價$80五代同堂：十全十美唔使找！

【農曆新年/馬年/除夕/年宵/觀塘/李家超】今日（16日）是年廿九除夕，特首李家超繼上周五（13日）歲晚家訪後，今日下午3時再次落區，聯同民青局局長麥美絹、環境局局長謝展寰等到訪觀塘遊樂場年宵市場。李家超沿途向市民送上祝福，又遇到兩位小朋友，考他們拜年的祝賀說話，問及小朋友喜歡的玩具時，他又透露自己小時候喜歡買玩具車。李家超遇到小朋友Rachel，邀請她代特首向全港市民祝賀，她身體健康、龍馬精神，最喜歡英文名 Richael 祝她學業進步，馬到功成。

買$80五代同堂 掏$100說「十全十美唔使找」

李家超先花費120元購買銀柳，寓意財富滾滾；其後買價值80元的「五代同堂」，然後掏出100元向商戶說「十全十美唔使找」；再以800元分別購買一束199元、和一盆598元的蘭花，又祝商戶「大家都發、馬年一路發」。經簡單統計，李家超今午行花市一共花費逾1,000元。

祝廣大市民馬年一馬當先 感謝記者年中無休

他又參觀學生攤檔，表示欣賞他們的標語「奔騰不息、自強向前」，形容學生們將來是社會的希望、「新力軍」，鼓勵他們參與麥美娟的青年工作，亦祝他們學業進步，與一眾學生和警方吉祥物「提子」合照。

李家超行完花市後見記者時表示，今天特意來視察觀塘年宵氣氛，令他回想起小時候和家人行花市的美好回憶。李家超祝廣大市民馬年龍馬精神、一馬當先、馬上有福。他又感謝新聞工作者年中無休、在節日中仍工作，祝各位「鐵腳馬眼神仙肚」一馬當先、工作順利。

李家超稱買了銀柳，代表活力，到春季時生機勃勃；而五代同堂寓意合家歡樂平安、金玉滿堂；蘭花是君子之花，有雅氣又「襟擺」，寓意好事連連。他指今晚是食團年飯的大日子，祝願在家或外出團年的市民今晚都溫馨、團團圓圓，明早一起身就迎接馬年，祝市民在各行各業都一馬當先、心想事成。李家超又提到今年全港設有14個花市，有濕乾貨，亦有食物，而在觀塘花市亦有「清潔龍阿德」供市民打卡增加氣氛。

