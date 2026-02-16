馬年｜李家超新春賀辭：馬不停蹄把握機遇 特首夫人創作「馬到功成」陶瓷彩繪
更新時間：12:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-16 HKT
明天（17日）是馬年大年初一，行政長官李家超偕同夫人林麗嬋今日（16日）發表農曆新年賀辭，祝香港各行各業一馬當先、大家馬到功成、馬年如意吉祥，「駿馬奔騰辭舊歲、同心共進啟新程」。李家超指，馬代表速度與耐力、勇往直前、一日千里；林麗嬋則指，馬象徵香港人奮力前行、堅毅拼搏的精神。
李家超偕夫人到馬房與駿馬互動
新年賀辭片段長一分鐘。李家超在片中表示，農曆新年為市民最期待的節日，家家戶戶布置張羅，迎接新的開始。踏入馬年，李家超表示，香港將繼續以靈活穩健的步伐、馬不停蹄、把握機遇、跨越挑戰，推動香港邁步向前。
值得留意的是，特首今年新年賀辭加入不少心思。過往新年賀辭均在禮賓府內拍攝，今次為二人首次在禮賓府以外拍攝，而為配合馬年主題，二人更到馬房與駿馬互動。
此外，片中亦陳設出多件由林麗嬋親手創作的陶瓷彩繪作品，其中一件「馬到功成」陶瓷彩繪更是她特別為丙午馬年繪製，寓意香港以匠心應對挑戰，以堅韌開創未來，定必馬到功成。
影片中亦加入動畫元素，運用電腦動畫技術，將虛擬馬匹融入實景畫面，既保留傳統生肖文化的吉祥寓意，亦以數碼視覺展現「一日千里」的現代感。
記者：林彥汛
圖片來源：政府新聞處影片截圖
