農曆新年︱官員歲晚家訪第三日 何永賢麥美娟等落區聽民意兼送暖

由民政事務總署統籌的「駿馬迎新」歲晚家訪活動今日（15日）已進行至第三日，多名政府主要官員繼續到訪屯門、葵青、元朗及黃大仙區，探訪基層、少數族裔及雙老家庭等，送上賀年福袋，與市民共慶新春。

何永賢麥美娟訪屯門葵青

房屋局局長何永賢在屯門民政事務專員關可臨陪同下，探訪了三聖邨的基層家庭、少數族裔家庭和獨居長者，關心他們的家居生活。

民政及青年事務局局長麥美娟則在葵青民政事務專員梁乘龍陪同下，到長安邨探望中產及雙老家庭，聆聽其生活點滴並送上祝福。

房屋局局長何永賢（前排右二）在屯門民政事務專員關可臨（前排左二）陪同下，聯同屯門區區議員和屯門區地區服務及關愛隊伍成員探訪居於三聖邨的少數族裔基層家庭。

民政及青年事務局局長麥美娟（左三）在葵青民政事務專員梁乘龍（左二）陪同下，聯同葵青區區議員和關愛隊代表探訪居於長安邨的中產家庭。

陳美寶何啟明赴元朗黃大仙

運輸及物流局局長陳美寶聯同元朗民政事務專員馬富威，探訪了天耀邨的在學青年及雙老家庭。署理勞工及福利局局長何啟明則與黃大仙民政事務專員胡鉅華，一同探望黃大仙上邨的青年及雙老家庭。

特區政府主要官員明日（16日）將繼續進行家訪活動，與社區同迎新歲。

運輸及物流局局長陳美寶（右四）、運輸及物流局副局長廖振新（左三）在元朗民政事務專員馬富威（右五）陪同下，聯同元朗區區議員和關愛隊代表探訪居於天耀邨的在學青年家庭。

署理勞工及福利局局長何啟明（左三）在黃大仙民政事務專員胡鉅華（左二）陪同下，聯同黃大仙區區議員和關愛隊代表探訪居於黃大仙上邨的年青家庭和雙老家庭。