農曆新年︱官員歲晚家訪第三日 何永賢麥美娟等落區聽民意兼送暖
更新時間：19:37 2026-02-15 HKT
發佈時間：19:37 2026-02-15 HKT
由民政事務總署統籌的「駿馬迎新」歲晚家訪活動今日（15日）已進行至第三日，多名政府主要官員繼續到訪屯門、葵青、元朗及黃大仙區，探訪基層、少數族裔及雙老家庭等，送上賀年福袋，與市民共慶新春。
何永賢麥美娟訪屯門葵青
房屋局局長何永賢在屯門民政事務專員關可臨陪同下，探訪了三聖邨的基層家庭、少數族裔家庭和獨居長者，關心他們的家居生活。
民政及青年事務局局長麥美娟則在葵青民政事務專員梁乘龍陪同下，到長安邨探望中產及雙老家庭，聆聽其生活點滴並送上祝福。
陳美寶何啟明赴元朗黃大仙
運輸及物流局局長陳美寶聯同元朗民政事務專員馬富威，探訪了天耀邨的在學青年及雙老家庭。署理勞工及福利局局長何啟明則與黃大仙民政事務專員胡鉅華，一同探望黃大仙上邨的青年及雙老家庭。
特區政府主要官員明日（16日）將繼續進行家訪活動，與社區同迎新歲。
