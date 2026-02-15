Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱林定國歲晚探訪大坑勵德邨居民 與街坊話家常、送祝福

政情
更新時間：14:42 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:42 2026-02-15 HKT

新年將至，政府主要官員一連四日走訪全港18區，探望不同階層市民並送上新年祝福。律政司司長林定國日前來到大坑勵德邨探訪，與居民閒話家常，並向他們拜個早年。

林定國祝願住戶龍馬精神、家宅平安

林定國首先到訪施先生一家。施生與太太育有一名就讀中五的兒子，家庭從劏房到過渡性房屋，再在年前搬到勵德邨，對現時的居住環境表示滿意。林定國指，任職保安的施先生在日常言談間，完全能感受他全心全意照顧家庭，希望家人能有舒適安穩的生活的期盼。

其後，林定國探望另一戶的潘生與潘太。兩位長者的已婚兒子居於同座另一單位，方便互相照應及幫忙「湊孫」。探訪當日，三名孫兒亦在場，大孫女11歲、孫兒8歲、細孫女2歲，小朋友乖巧安靜，聆聽大人們談天說地。

農曆新年將近，林定國祝願他們在新一年龍馬精神、家宅平安，日子過得更開心。他亦呼籲市民在準備過年的同時，多關心左鄰右里，互相問好，將迎接新一年的溫暖和朝氣，送到社區家家戶戶。

