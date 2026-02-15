Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱陳茂波訪維園年宵攤檔 商戶均稱今年氣氛比去年好

政情
更新時間：12:35 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:35 2026-02-15 HKT

財政司司長陳茂波表示，今天（2月15日）是年廿八，趁歲晚提早跟市民拜年，昨天與同事們一起探訪了兩個家庭，並到訪維園年宵市場，向市民送上祝賀。攤檔商戶都稱今年氣氛比去年好。

14個年宵市場各具特色

陳茂波在網誌表示，食環署在全港各區設立合共14個年宵市場，每個各具特色。維園花市過去多年都是本港規模最大的年宵市場，氣氛特別熱鬧。他昨（14日）到訪維園年宵市場，與跟一些年宵攤檔商戶聊天時，他們都說今年氣氛比去年好。

此外，也有多個分別由大學生和中學生承投的攤位，這些年青人各自創作了多款以馬年為主題的產品和賀年潮語，應節又有趣，突顯出他們敏銳的時代感和創意。從暖杯到抱枕，從創意擺設到即席揮毫的揮春，他們的作品不單外觀趣緻吸引，也很注重情感共鳴，讓大家買得開心。形容年青人實在是創意無限。

今年海外旅客顯著增加16.4%

陳茂波指，今年以來旅客數字持續增加，從1月1日到上周五訪港旅客人次達723萬，比去年同期增加9.6%，當中海外旅客更顯著增加16.4%。春節黃金周假期期間，預計訪港的內地旅客量將有143萬人次，日均訪客人數料按年上升約6%。

他又稱，香港的農曆新年氣氛濃厚，糅合了傳統與現代的特色，也有不少盛事活動和表演，讓市民有豐富精彩的選擇，更吸引到不少旅客到來體驗。本周二（大年初一），新春三天的公眾假期期間，將有一系列的大型活動，為市民和旅客提供更多好去處。包括有年初一在尖沙咀舉行的花車巡遊，共有16隊海內外表演團隊參與，當中13隊更是首次來港參演。除了兩個本港大型主題公園的表演團，今年亦加入了Labubu及Molly等人氣IP角色。

年初二則有煙花匯演，則以「馬到功成耀香江」為主題，合共將發放31888枚禮花彈，並配有燈光效果，提供更精彩的觀賞體驗。年初三有賀歲賽馬、年初五的足球賀歲盃，以至各區香火鼎盛的傳統廟宇，都讓香港在整個新年期間盛事連連、區區熱鬧。

