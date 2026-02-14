農曆新年｜多名司局長18區「駿馬迎新」歲晚家訪 送福袋共慶新春

香港特區政府主要官員今日（14日）繼續參與由民政事務總署統籌的18區「駿馬迎新」歲晚家訪，走訪多區包括中西區、沙田區、東區、九龍城區和深水埗區，探訪區內不同家庭，關心他們的居住和生活狀況，為他們送上賀年福袋，與大家分享節日歡樂，共慶新春。



財政司司長陳茂波今日在署理中西區民政事務專員周卓瑩陪同下，聯同中西區區議員和地區服務及關愛隊伍（關愛隊）代表探訪居於堅尼地城的年青家庭和長者家庭，了解他們的生活情況，並送贈賀年福袋，向市民表達問候，祝他們馬年心想事成。

政務司副司長卓永興在沙田民政事務專員余懷誠陪同下，聯同沙田區區議員和關愛隊代表探訪居於美林邨的基層家庭和獨居長者，與他們閒話家常，並向他們致以節日問候及新年祝頌。

財政司副司長黃偉綸在東區民政事務專員黎旨軒陪同下，聯同東區區議員和關愛隊代表探訪居於耀東邨的年青家庭和獨居長者，聆聽他們的生活點滴，並送上新春祝願。

財經事務及庫務局局長許正宇在九龍城民政事務專員蔣志豪陪同下，聯同九龍城區區議員和關愛隊代表探訪居於德朗邨的年青家庭和雙老家庭；教育局局長蔡若蓮博士則在深水埗民政事務專員王浩宇陪同下，聯同深水埗區議員和關愛隊代表探訪深水埗的長者家庭和少數族裔家庭。

特區政府主要官員未來兩日會繼續探訪不同家庭，向他們傳遞心意與祝福，與市民共迎新歲。

