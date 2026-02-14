Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜多名司局長18區「駿馬迎新」歲晚家訪 送福袋共慶新春

政情
更新時間：20:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-14 HKT

香港特區政府主要官員今日（14日）繼續參與由民政事務總署統籌的18區「駿馬迎新」歲晚家訪，走訪多區包括中西區、沙田區、東區、九龍城區和深水埗區，探訪區內不同家庭，關心他們的居住和生活狀況，為他們送上賀年福袋，與大家分享節日歡樂，共慶新春。
 
財政司司長陳茂波今日在署理中西區民政事務專員周卓瑩陪同下，聯同中西區區議員和地區服務及關愛隊伍（關愛隊）代表探訪居於堅尼地城的年青家庭和長者家庭，了解他們的生活情況，並送贈賀年福袋，向市民表達問候，祝他們馬年心想事成。

政務司副司長卓永興在沙田民政事務專員余懷誠陪同下，聯同沙田區區議員和關愛隊代表探訪居於美林邨的基層家庭和獨居長者，與他們閒話家常，並向他們致以節日問候及新年祝頌。

財政司副司長黃偉綸在東區民政事務專員黎旨軒陪同下，聯同東區區議員和關愛隊代表探訪居於耀東邨的年青家庭和獨居長者，聆聽他們的生活點滴，並送上新春祝願。

財經事務及庫務局局長許正宇在九龍城民政事務專員蔣志豪陪同下，聯同九龍城區區議員和關愛隊代表探訪居於德朗邨的年青家庭和雙老家庭；教育局局長蔡若蓮博士則在深水埗民政事務專員王浩宇陪同下，聯同深水埗區議員和關愛隊代表探訪深水埗的長者家庭和少數族裔家庭。

特區政府主要官員未來兩日會繼續探訪不同家庭，向他們傳遞心意與祝福，與市民共迎新歲。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
5小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
1小時前
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
13小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
11小時前
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
9小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
4小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
7小時前