白皮書專題研討會｜周霽分享3點體會 : 堅信特區定能以新安全格局 保障新發展格局

特區政府今日（15日）上午在政府總部舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會。行政長官李家超，中央港澳辦副主任、國務院港澳事務辦公室副主任、中聯辦主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問周霽，駐港國安公署署長董經緯分別在研討會上致辭。特區政府邀請中央港澳辦一局原局長、全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振民和人大常委會香港基本法委員會原副主任譚惠珠於研討會發表主旨發言。

周霽分享3點體會

周霽致辭時表示，《白皮書》對於正本清源、凝聚共識、鞏固香港由亂到治走向由治及興良好局面，具有重大而深遠的意義。他分享了三點體會：第一，深刻把握香港維護國家安全的歷史邏輯，始終堅守「一國兩制」的最高原則。深信特區一定能以總體國家安全觀為指導，全面落實「愛國者治港」原則，築牢香港維護國家安全防線，保障「一國兩制」實踐行穩致遠。第二，深刻把握香港維護國家安全的制度邏輯，始終在法治軌道上切實維護國家安全。深信特區一定能堅持和完善行政主導，持續提升依法治理效能，不斷提升維護國家安全的能力和水平。第三，深刻把握香港維護國家安全的實踐邏輯，持續推進以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。堅信特區一定能更好統籌發展和安全、開放和安全、傳統安全和非傳統安全，主動對接國家「十五五」規劃，不斷塑造香港發展新動能新優勢，以新安全格局保障新發展格局。

董經緯 : 黎智英案依法定罪判刑 展現香港由治及興新階段光明前景

董經緯致辭時指出，中央政府發布《白皮書》意義重大。適逢「十五五」開局之年、香港由治及興邁出新步伐關鍵之年，適逢香港最具標誌性的國安案件——黎智英案依法定罪判刑歷史節點，展示了以習近平同志為核心的黨中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針的重大成果，展現了香港從由亂到治走向由治及興新階段的光明前景。香港維護國家安全的鬥爭從未停止，中央政府在香港問題上始終將維護國家安全擺在重要位置。有了安全的護航，「一國兩制」得以堅持和完善，必將繼續行穩致遠。駐港國家安全公署將一如既往堅定依法履職，踐行國安法治，切實發揮職能作用，全力支持香港特區全面準確實施香港國安法律，堅決防範打擊外部勢力干擾破壞，與特區各界同心攜手、並肩而行，共同守護國家安全、守護香港穩定、守護市民福祉，奮力續寫「一國兩制」成功實踐新的篇章！

王振民: 《白皮書》全面總結香港維護國安實踐歷程和經驗啓示

王振民於主旨發言中闡釋中央政府為甚麼發布《白皮書》、《白皮書》的主要內容和原則精神，以及如何用好《白皮書》，以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。他強調發表《白皮書》的目的是為全面總結香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示，正本清源、凝聚共識，以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。《白皮書》實際上是祖國關於香港維護國家安全鬥爭歷史的全面總結和系統疏理，重點是階段性總結2020年以來在香港維護國家安全的重大事件、重大行動、重要成果，宣示中央政府對這一重大問題的原則立場。



王振民引述《白皮書》內容，形容國家安全猶如空氣、陽光，受益而不覺，失之則難存。維護國家安全沒有「局外人」，人人都是國家安全的持份者、受益人，也是國家安全的守護者、責任人。他重點闡述《白皮書》第五部分「以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，以及維護國家安全六個方面的實踐規律和具體要求，即六個「堅持」，更強調香港應在開放中維護安全。

他表示，作為連接世界第二大經濟體和全球經濟體系的關鍵樞紐，在香港維護國家安全，就是維護全球產業鏈、供應鏈、資金鏈安全，就是維護國際經濟金融安全，就是維護經濟全球化的基本秩序。在高度國際化環境下，香港既堅定不移維護國家安全，又堅定不移保持開放，在開放中保安全，以安全促開放。他認為《白皮書》釋放了許多重要信息，包括「投資者可以放心，香港不會再亂，而且既保安全，又保發展，有活力，有自由，長期保持資本主義制度和生活方式不變，嚴格保護私有財產，繼續擁有全球最公平、最開放、最具活力的營商環境。

他建議，要把學習《白皮書》與學習《憲法》、《基本法》和國安法結合起來，深入領會《白皮書》的精髓要義、原則精神，堅持依法維護國家安全，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，為民族偉大復興增光添彩。

譚惠珠於主旨發言時表示《白皮書》內容充實、信息量大，她就其中比較有深刻體會的四個部分進行解讀：（一）有關香港在憲制架構下的維護國家安全責任、（二）《香港國安法》和《維護國家安全條例》的必要性和符合「一國兩制」的創新性、（三）愛國者治港原則的法律化、制度化，及（四）以高水平維護國家安全為高質量生產力發展護航。她指出中央和香港特區合力平定了2019年黑暴、港版「顏色革命」之亂；訂立了《香港國安法》和《維護國家安全條例》，歷史性地築牢香港維護國家安全的法律長城、創設「一國兩制」模式的維護國安機制；把愛國者治港原則法律化、完善香港的選舉制度等成果。她認同《白皮書》指《香港國安法》創造性地建立了中央和特別行政區層面的維護國家安全機制，明確了香港特區維護國家安全委員會的判斷權、決定權。她強調香港是中國不可分離的一部分，與內地是命運共同體，特區必須以「總體國家安全觀」為指導，確保香港不成為危害國家安全的城市。

研討會出席人士包括特區政府主要官員、行政會議成員、立法會議員、司法機構人員，以及中央駐港機構人員。特區政府會繼續透過不同渠道，鼓勵社會各界，包括政黨、社團、組織等，舉辦有關《白皮書》的學習和交流活動，認真學習和領會當中的精神要義和指示，加深市民對香港維護國家安全方面的意識和正確理解，自覺維護國家安全，為中國現代化強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。