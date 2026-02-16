學者、前官員組智庫「未來經濟學院」 研公營房屋、人口政策等議題

近年政經環境改變，不少智庫停止運作或淡出公眾視線，但仍有新智庫創立。由跨世代學者及前官員組成的「未來經濟學院」去年底創立，創辦人兼港大經管學院管理及策略學助理教授王柏林表示，智庫擔當橋樑角色，不單要指出施政不足，更要提出能切實落地的方案，目前主要研究公營房屋、人口政策及成效評估三大議題。

「未來經濟學院」由王柏林擔任創辦總監兼主席，副總監包括中大經濟系客座教授宋恩榮、前食物及衛生局副秘書長陳鈞儀，以及港大香港經濟及商業策略研究所名譽副教授宋陳寶蓮。

王柏林表示，學院由跨世代、跨專業人士組成，以專業、務實及數據為本的態度，為香港公共政策提供具長遠視野及系統性的建議，學院三大核心價值為專業、企業家精神、力臻至善。他形容智庫是橋樑角色，不單要指出施政不足，更要提出能切實落地的方案；學院目前主要研究公營房屋、人口政策及成效評估三大議題，均影響本港長遠發展。

對於外界形容本港智庫正值「寒冬」，宋恩榮不認同，指社會對智庫仍有需求，而香港研究界面臨「供應不足」，以經濟學界為例，過去數十年本港擁有經濟學博士學位的學者人數雖大增，但專注研究香港經濟的學者反而減少，擔憂政策研究形成斷層。他期望智庫能為香港建立更全面的政策分析能力，以應對長遠策略挑戰。

王柏林：「港人治港」時代需要補課

王柏林指，現時「港人治港」時代需更具前瞻性的長遠規劃及系統性思維，「需要補課」，面對房屋、人口老化、與大灣區融合等複雜議題，政府應在制定政策時，思考未來五年甚至更長遠的發展藍圖，而非僅著眼於年度的短期目標。

被問及智庫所屬的政治光譜及意識形態立場，王柏林稱智庫無意識形態，會因應專題提出意見。至於資金來源，宋陳寶蓮表示，智庫以精簡管理模式運作，由於大部分成員及研究員均為義務參與，因此營運成本極低。

